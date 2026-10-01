कच्चे तेल में भूचाल! एक महीने में 29% का उछाल; अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर; वित्त मंत्रालय इशारों में बताया

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था भले ही सुस्त पड़ी है, लेकिन भारत की इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर आ रही चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। दरअसल, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का तूफान जारी है।



सितंबर के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता बनी हुई है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा 'मंथली इकोनॉमिक रिव्यू' में इन दोनों कारणों को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बताया है।

क्रूड की कीमतों में लगी आग पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डेटा के अनुसार, सितंबर में भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट की औसत कीमत 116.04 डॉलर प्रति बैरल रही। वहीं, अगस्त में यह 90.19 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी इसमें 25.85 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। प्रतिशत में यह लगभग 28.66 फीसदी है। 29 सितंबर को भारतीय बास्केट $116.52 प्रति बैरल पर भी ट्रेड कर रही थी। अगर क्रूड में यही तेजी का दौर जारी रहा तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है।

भारतीय क्रूड बास्केट में 'स्वीट क्रूड' (जो 'डेटेड ब्रेंट' पर आधारित है) और 'सावर क्रूड' (जो भारतीय रिफाइनरों द्वारा आयात किए जाने वाले ओमान और दुबई ग्रेड के औसत पर आधारित है) का मिश्रण शामिल होता है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में और क्या-क्या? वित्त मंत्रालय ने अपनी 'मंथली इकोनॉमिक रिव्यू' रिपोर्ट में ग्लोबल ट्रेड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की ओर भी इशारा किया है।



मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का इस्तेमाल तेजी से आर्थिक हथियारों के तौर पर किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी नई मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं के लिए निवेश आकर्षित करने की होड़ में लगी हुई हैं।