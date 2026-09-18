6 घंटे, 4 कंपनी और 40000 करोड़ का नुकसान, टाटा समूह में जारी घमासान से निवेशक बेहाल

नई दिल्ली। टाटा समूह में जारी अंदरुनी घमासान के चलते 18 सितंबर को निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप में 40,000 करोड़ रुपये तक की गिरावट आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाटा संस की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर, टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि वह ग्रुप की पैरेंट कंपनी की लिस्टिंग के लिए सहमत नहीं है, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई।

निवेशकों ने लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता और टाटा संस की संभावित लिस्टिंग का ग्रुप के स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सावधानी बरती, जिसके कारण शेयरों में बिकवाली हुई। 4 शेयरों में जबरदस्त बिकवाली मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में PhonePe के Share.Market के एनालिस्ट मयंक जैन ने कहा कि गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं का असर टाटा ग्रुप के शेयरों के सेंटीमेंट पर पड़ रहा है, और अलग-अलग कंपनियां अभी भी अपनी इंडस्ट्री से जुड़े फंडामेंटल्स से प्रभावित हो रही हैं। टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी, टीसीएस के शेयर बिकवाली के दबाव के कारण 3.88 प्रतिशत गिरकर बंद हुए।

मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर डेली चार्ट पर लगातार कमजोरी दिख रही है और बिकवाली के दबाव के कारण इसका मार्केट स्ट्रक्चर 'लोअर-हाई' और 'लोअर-लो' वाला बना हुआ है। यह स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है, जो शॉर्ट-टू-मीडियम-टर्म में गिरावट का ट्रेंड (डाउनट्रेंड) दिखाता है।