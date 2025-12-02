11 महीने में 600% रिटर्न, 5 से 33 रुपये पहुंचा इस मल्टीबैगर शेयर का भाव, कोरोना काल में 0.60 पैसे थी कीमत
मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 2 दिसंबर को 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी हांगकांग से एक बड़ा ऑर्डर मिलने के ब ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 2 दिसंबर को गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन 33 रुपये (multibagger share) वाले एक स्टॉक ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल, मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 20 फीसदी के उछाल के साथ बंद हुए। 33 रुपये के इस शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। 1 दिसंबर को इस कंपनी के शेयर 27 रुपये पर बंद हुए लेकिन 2 दिसंबर को 29 रुपये के भाव पर खुले और 33.35 रुपये पर क्लोज हुए। दरअसल, मिनी डायमंड्स के शेयरों में यह तेजी हांगकांग से एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। हैरानी की बात है कि कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है।
कैसा रहा शेयरों का प्रदर्शन
मिनी डायमंड्स के शेयरों का प्रदर्शन 6 महीने और एक साल में निराशाजनक रहा है। हालांकि, पिछले 5 सालों में काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि यह शेयर इस अवधि में 0.60 पैसे से 33 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। खास बात है कि जनवरी 2024 में इस कंपनी के शेयरों का भाव 46 रुपये था और इस साल 5.55 रुपये का लो लगाकर अब फिर से यह स्टॉक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
क्या है कंपनी का कारोबार
393 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी हीरे की कटिंग और पॉलिस का कारोबार करती है। इसके अलावा यह कंपनी स्वर्ण आभूषणों का व्यापार भी करती है। कंपनी का मुंबई में एक कारखाना है, जिसमें कच्चे हीरों को प्रोसेस्ड करने के लिए सरीन टेक्नोलॉजी, ऑटो ब्रूटिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक पॉलिशिंग मिल्स और सॉइंग मशीन आदि जैसी तकनीक और मशीनरी है। यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका, मलेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, हांगकांग, थाईलैंड, दुबई, कनाडा और इजरायल में निर्यात करती है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
