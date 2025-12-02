11 महीने में 600% रिटर्न, 5 से 33 रुपये पहुंचा इस मल्टीबैगर शेयर का भाव, कोरोना काल में 0.60 पैसे थी कीमत

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 2 दिसंबर को गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन 33 रुपये (multibagger share) वाले एक स्टॉक ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल, मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 20 फीसदी के उछाल के साथ बंद हुए। 33 रुपये के इस शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। 1 दिसंबर को इस कंपनी के शेयर 27 रुपये पर बंद हुए लेकिन 2 दिसंबर को 29 रुपये के भाव पर खुले और 33.35 रुपये पर क्लोज हुए। दरअसल, मिनी डायमंड्स के शेयरों में यह तेजी हांगकांग से एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। हैरानी की बात है कि कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है।

कैसा रहा शेयरों का प्रदर्शन मिनी डायमंड्स के शेयरों का प्रदर्शन 6 महीने और एक साल में निराशाजनक रहा है। हालांकि, पिछले 5 सालों में काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि यह शेयर इस अवधि में 0.60 पैसे से 33 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। खास बात है कि जनवरी 2024 में इस कंपनी के शेयरों का भाव 46 रुपये था और इस साल 5.55 रुपये का लो लगाकर अब फिर से यह स्टॉक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।