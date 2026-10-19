Muhurat Trading: दिवाली पर इस बार फिर बदलेगी मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग, जानिए क्या हो सकता है नया समय?

नई दिल्ली। दीवाली पर हर साल शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) होती है। छुट्टी के दिन मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन होता है ताकि दीवाली जैसे शुभ अवसर पर निवेशक नए निवेश की शुरुआत कर सकें। कई सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग समय के समय होती आई है लेकिन पिछले साल यह दिन में आयोजित की गई थी और इस साल भी मुहूर्त ट्रेडिंग दिन में कराने की मांग है। दरअसल, स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार के अन्य प्रतिभागियों ने एक बार फिर स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया है कि वे पिछले साल की तरह ही इस बार भी 'मुहूर्त ट्रेडिंग' का आयोजन दिन के समय करें।

ब्रोकरों ने 'ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम' (BISF) के माध्यम से एक्सचेंजों को एक प्रस्ताव सौंपा है। ब्रोकरों ने बताया है कि इस साल दिवाली पर शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 1:47 बजे से 3:12 बजे के बीच है। उन्होंने दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच ट्रेडिंग सेशन रखने का सुझाव दिया है।

एक्सचेंज लेंगे आखिरी फैसला मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि एक्सचेंज इस अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। शुरुआती योजना के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से 3:20 बजे के बीच हो सकती है।

इससे पहले दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक 'ब्लॉक डील विंडो' होगी, और उसके बाद 2:05 बजे से 2:20 बजे तक 'प्री-ओपन सेशन' होगा।

पिछले साल, मुहूर्त ट्रेडिंग को शाम के पारंपरिक समय से हटाकर दोपहर में, 1:45 PM से 2:45 PM के बीच शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर, ट्रेडिंग शेड्यूल और छुट्टियों को अंतिम रूप देने से पहले एक्सचेंज आपस में सलाह-मशविरा करते हैं। BSE और NSE के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।