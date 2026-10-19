Muhurat Trading 2026 टाइमिंग का एलान, 8 नवंबर को इस समय पर खुलेंगे शेयर बाजार; 70 मिनट तक होगा कारोबार

नई दिल्ली। दीवाली पर 8 नवंबर को होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग के समय का एलान कर दिया गया है। एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दीवाली लक्ष्मी पूजन के अवसर पर 8 नवंबर को दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अपना विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र आयोजित करेंगे।

70 मिनट तक चलने वाली ट्रेडिंग विंडो से पहले, दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक एक 'ब्लॉक डील' सेशन और दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक एक रेगुलर 'प्री-ओपन' सेशन होगा। एक्सचेंजों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO), रीलिस्ट किए गए शेयरों, कम लिक्विडिटी वाली सिक्योरिटीज और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के लिए योग्य सिक्योरिटीज के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं भी तय की हैं।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 की टाइमलाइन रेगुलर प्री-ओपन सेशन के दौरान, निवेशक दोपहर 2:05 बजे से 2:10 बजे के बीच लिमिट और मार्केट, दोनों तरह के ऑर्डर लगा सकेंगे, उनमें बदलाव कर सकेंगे या उन्हें रद्द कर सकेंगे।

दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे तक, केवल लिमिट ऑर्डर लगाने की अनुमति होगी। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद एक बफर पीरियड होगा और फिर 2:20 बजे से रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।

IPO और रीलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, स्पेशल प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:50 बजे तक चलेगा, जिसमें आखिरी 10 मिनट के दौरान रैंडम क्लोजर होगा। इन सिक्योरिटीज में लगातार ट्रेडिंग दोपहर 3:05 बजे शुरू होगी और 3:30 बजे तक चलेगी। ये भी पढ़ें - Jio IPO खुलने से पहले लूट! एंकर निवेशकों ने लगाई ₹2.5 लाख करोड़ की बोली, GMP अब तक के हाई पर