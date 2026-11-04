Gold Silver की ट्रेडिंग कराने वाली कंपनी MCX का मुनाफा 130% भागा, फिर भी शेयर हुआ धड़ाम; आखिर क्या है वजह?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। MCX Q2 Result: भारत में सोने और चांदी की ट्रेडिंग जिस प्लेटफार्म पर होती है, उस कंपनी के नतीजे आ गए। नतीजों के बाद शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी का मुनाफा 130 फीसदी बढ़ा है। कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जी हां इसी प्लेटफार्म पर सोने और चांदी के वायदे भावों की ट्रेडिंग होती है। भारत में आमतौर पर लोग इसी प्लेटफार्म पर दिखाए जाने वाले रेट को मानते हैं। ऐसे में मुनाफा बढ़ने के बावजूद आखिर MCX के शेयरों में गिरावट क्यों आई? आइए जानते हैं।

अनुमान से 14% कम रहा मुनाफा बुधवार के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) के शेयर 6.89 प्रतिशत गिरकर 3,252.50 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 130.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे यह ₹454.57 करोड़ हो गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल और अधिक ऑपरेटिंग इनकम है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) के यह मुनाफा उनके अनुमान से 14 प्रतिशत कम है। ब्रोकरेज ने इस कमी का कारण अधिक परिचालन खर्च (ऑपरेटिंग खर्च) और ऊंची टैक्स दर को बताया है। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के लिए, शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में सालाना आधार पर 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रेवेन्यू में भी उछाल MCX का परिचालन राजस्व (ऑपरेटिंग रेवेन्यू) लगभग 800 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 114 प्रतिशत और पिछली तिमाही के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा ब्रोकरेज के अनुमानों के अनुरूप था। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, परिचालन राजस्व सालाना आधार पर दोगुना हो गया। खर्च के मोर्चे पर, कर्मचारियों से जुड़े खर्च सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये हो गए, जो मोतीलाल के अनुरूप ही थे। अन्य खर्च सालाना आधार पर 54 प्रतिशत बढ़कर 130 करोड़ रुपये हो गए, जो ब्रोकरेज के अनुमानों से 33 प्रतिशत अधिक हैं।