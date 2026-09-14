महारत्न BHEL ने खोला खजाना! NTPC के साथ करेगी करोड़ों का निवेश, शेयर में कल दिखेगी हलचल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने NTPC लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई गई जॉइंट वेंचर कंपनी, NTPC BHEL पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL) में ₹65 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने की मंज़ूरी दे दी है। सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में BHEL ने बताया कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने 14 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में NBPPL में इक्विटी योगदान के तौर पर ₹65 करोड़ तक का अतिरिक्त निवेश करने को मंज़ूरी दी है। यह निवेश एक या एक से ज़्यादा किश्तों में किया जाएगा।

NBPPL में BHEL और NTPC की बराबर 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने बताया कि दोनों प्रमोटर कंपनियाँ यह इक्विटी निवेश फेस वैल्यू पर करेंगी और यह निवेश सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर किया जाएगा। NBPPL को अप्रैल 2008 में शामिल किया गया था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) भारत में सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। यह बिजली, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस, और डिफेंस जैसे अहम आर्थिक क्षेत्रों में सेवाएं देती है। अक्सर देश की प्रमुख इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाने वाली BHEL अपने प्रोडक्ट्स के पूरे लाइफसाइकिल में शामिल रहती है - जिसमें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और सर्विसिंग तक सब कुछ शामिल है।