₹28438 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी को मिला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा प्रोजेक्ट! अदाणी और NTPC से होगी टक्कर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा देते हुए, ACME Solar Holdings Limited (ASHL) ने राजस्थान में अपने 300 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट का पहला चरण सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। 66.68 MW का यह चरण आधिकारिक तौर पर 12 सितंबर, 2026 को शुरू किया गया, जो इस क्लीन एनर्जी कंपनी के लिए एक अहम उपलब्धि है।

बीकानेर में सोलर क्षमता को बढ़ाना अपनी सब्सिडियरी कंपनी, ACME Renewtech Private Limited के ज़रिए पूरा किया गया यह नया सोलर प्लांट राजस्थान के बीकानेर ज़िले की छत्तरगढ़ तहसील के केलन गाँव में स्थित है। इस 66.68 MW वाले पहले चरण के लिए कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख (COD) आधिकारिक तौर पर 14 सितंबर, 2026 तय की गई है। जब कुल 300 MW क्षमता पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो बीकानेर प्लांट भारत के सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी देने वाले इलाकों में से एक में कंपनी की मौजूदगी को और मज़बूत करेगा।

रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी 2015 में बनी ACME Solar Holdings तेज़ी से आगे बढ़कर भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs) में से एक बन गई है और ऑपरेशनल क्षमता के हिसाब से टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में शामिल है। कंपनी के पास सोलर, विंड, हाइब्रिड और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) प्रोजेक्ट्स का एक विविध पोर्टफोलियो है, जो भारत के 10 राज्यों में फैला हुआ है।

यह स्थिरता सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के साथ मज़बूत पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs) पर टिकी है। आमतौर पर 25 साल तक चलने वाले और फिक्स्ड टैरिफ रेट वाले ये लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड से जुड़े रिस्क को काफी कम करते हैं और निश्चित रेवेन्यू सुनिश्चित करते हैं।