Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदाणी ग्रुप में LIC का 48000 करोड़ का निवेश, तो अंबानी की रिलायंस में कितना लगा है पैसा; ज्यादा या कम?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया कि एलआईसी ने अदाणी समूह की कंपनियों में 48,284.62 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सरकार ने LIC पर अदाणी ग्रुप में कितना पैसा लगा रखा है इसका जवाब दे दिया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए गए जवाब के मुताबिक अदाणी ग्रुप की 7 अलग-अलग कंपनियों में LIC का कुल निवेश (इक्विटी और डेट) ₹48,284.62 करोड़ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में LIC का कितना निवेश है। यदि नहीं तो हम यहां आपको बता रहे हैं। संसद में पेश किए गए डेटा के मुताबिक टॉप-5 प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस इक्विटी में LIC का निवेश सबसे ज्यादा है। LIC ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इक्विटी के रूप में 40,901.38 करोड़ का निवेश किया हुआ है। वहीं डेट निवेश के रूप में 14,012.34 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुल मिला रिलायंस में LIC का निवेश 54,913.72 करोड़ रुपये है। यानी यह अदाणी ग्रुप के निवेश से ज्यादा है।

     

    LIC का टॉप-5 प्राइवेट कंपनियों मे डेट निवेश

    कंपनी का नाम निवेश (रु. करोड़)
    HDFC बैंक  49,149.14
    रिलायंस इंडस्ट्रीज  14,012.34
    ICICI बैंक  13,435.00
    श्रीराम फाइनेंस  11,075.00
    अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड 9,625.77

    LIC का टॉप-5 सरकारी कंपनी में इक्विटी निवेश

    कंपनी का नाम इक्विटी बुक वैल्यू (रु. करोड़)
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 26,872.98
    कोल इंडिया लिमिटेड 21,860.75
    ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.(ONGC) 21,179.46
    पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 9,231.35
    जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 7,628.17

    LIC किसी कंपनी में निवेश का फैसला किस आधार पर लेती है?

    सरकार के जवाब के मुताबिक वित्त मंत्रालय या विभाग (DFS) LIC को निवेश संबंधी कोई निर्देश या सलाह नहीं देता है। LIC अपने निवेश फैसले पूरी तरह खुद लेती है और ये फैसले IRDAI, SEBI व RBI के नियमों के अनुसार होते हैं। LIC के निवेश को कई स्तरों पर जांचा जाता है। जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षक (Concurrent auditors), वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory auditors), प्रणाली लेखा परीक्षक (System auditors), आंतरिक सतर्कता दल (Internal vigilance team) शामिल होती है। साथ ही IRDAI समय-समय पर निरीक्षण करता है। सरकार ने यह भी बताया कि LIC के निवेश पर सीधा सरकारी नियंत्रण नहीं है।

    यह भी पढ़ें: अदाणी ग्रुप में LIC का कितना निवेश? संसद में सरकार ने कर दिया साफ

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US