अदाणी ग्रुप में LIC का 48000 करोड़ का निवेश, तो अंबानी की रिलायंस में कितना लगा है पैसा; ज्यादा या कम?

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सरकार ने LIC पर अदाणी ग्रुप में कितना पैसा लगा रखा है इसका जवाब दे दिया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए गए जवाब के मुताबिक अदाणी ग्रुप की 7 अलग-अलग कंपनियों में LIC का कुल निवेश (इक्विटी और डेट) ₹48,284.62 करोड़ है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में LIC का कितना निवेश है। यदि नहीं तो हम यहां आपको बता रहे हैं। संसद में पेश किए गए डेटा के मुताबिक टॉप-5 प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस इक्विटी में LIC का निवेश सबसे ज्यादा है। LIC ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इक्विटी के रूप में 40,901.38 करोड़ का निवेश किया हुआ है। वहीं डेट निवेश के रूप में 14,012.34 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुल मिला रिलायंस में LIC का निवेश 54,913.72 करोड़ रुपये है। यानी यह अदाणी ग्रुप के निवेश से ज्यादा है।