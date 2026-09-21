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      विवाद के बीच LIC ने टाटा समूह में लगाया पैसा, पोर्टफोलियो वैल्यू 1 लाख करोड़ के पार; इन शेयरों में किया निवेश

      By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
      Published: Mon, 21 Sep 2026 11:36 AM (IST)

      एन चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच जारी तनातनी के बावजूद LIC ने टाटा समूह की कंपनियों में अपना निवेश ...और पढ़ें

      एलआईसी ने टाटा समूह की कंपनियों में लगातार बढ़ाया निवेश।

      एलआईसी ने टाटा समूह की कंपनियों में लगातार बढ़ाया निवेश।

      HighLights

      1. एलआईसी ने टाटा समूह की कंपनियों में निवेश बढ़ाया।

      2. जून 2022 के बाद 10 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ी।

      3. समूह में एलआईसी का कुल निवेश 1 लाख करोड़ पार।

      नई दिल्ली। एन चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच जारी तनातनी के चलते टाटा समूह के शेयरों (Tata Group Shares) में काफी अस्थिरता देखने को मिली है। लेकिन, इस दौरान भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और संस्थागत निवेशक, LIC ने टाटा ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश काफी बढ़ाया है। खासकर, एन चंद्रशेखरन के टाटा संस बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर दूसरे कार्यकाल के दौरान एलआईसी ने समूह के शेयरों में जमकर खरीदारी की है। इस खरीदारी से टाटा संस की लिस्टेड कंपनियों में LIC के निवेश की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

      प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, टाटा ग्रुप की 14 लिस्टेड कंपनियों में से 10 कंपनियों में जून 2022 के बाद से LIC की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह बढ़ोतरी चंद्रशेखरन के दूसरी बार पद संभालने के कुछ समय बाद हुई।

      इन कंपनियों में LIC का निवेश

      चंद्रशेखरन के बने रहने, होल्डिंग कंपनी की संभावित लिस्टिंग और ग्रुप की भविष्य की रणनीतिक दिशा को लेकर टाटा संस में गवर्नेंस को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच, टाटा ग्रुप की कंपनियों में LIC के निवेश का बढ़ना काफी अहम है। 

      • 2022 के बाद से LIC ने टाटा एल्क्सी (Tata Elxsi) में सबसे ज्यादा निवेश किया है। डेटा के अनुसार, जून 2022 में कंपनी में LIC की हिस्सेदारी 1.04 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 6.59 प्रतिशत हो गई है।
      • टाटा के रिटेल ब्रांड 'ट्रेंट' में भी LIC ने नया निवेश किया है; कंपनी में LIC की हिस्सेदारी जून 2022 में 0 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 3 प्रतिशत से थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
      • वैल्यू के हिसाब से, टाटा ग्रुप में LIC का सबसे बड़ा निवेश TCS में है। इसमें LIC की 5.52% हिस्सेदारी की वैल्यू 41,960 करोड़ रुपये है, जो ग्रुप में LIC के कुल निवेश का लगभग 40% है। डेटा के अनुसार, वैल्यू के हिसाब से टाटा स्टील दूसरे नंबर पर है, जिसमें LIC की 6.3% हिस्सेदारी की वैल्यू 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
      • टाटा केमिकल्स में LIC की हिस्सेदारी जून 2022 के 6.79 प्रतिशत से बढ़कर अब 9.24 प्रतिशत हो गई है।
      • जिन चार कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उनमें टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाइटन शामिल हैं।
      • टाटा कम्युनिकेशंस के मामले में, जून 2022 तक LIC की हिस्सेदारी 3.37 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है।
      • टाइटन में, LIC ने जून 2022 से अपनी हिस्सेदारी 1.09 प्रतिशत कम की है और अभी इसकी हिस्सेदारी 2.17 प्रतिशत है।

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      (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)