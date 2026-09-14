3:30 बजे के बाद भी होगा शेयर बाजार में कारोबार, शाम 4 से रात 8 बजे तक ट्रेडिंग; इस एक्सचेंज पर हो गई शुरुआत

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कारोबार वैसे तो 3:30 बजे खत्म हो जाता है लेकिन अब शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भी ट्रेडिंग की जा सकेगी। यह सुविधा भारत में नहीं बल्कि साउथ कोरिया के मार्केट में शुरू हो गई है। दरअसल, दक्षिण कोरिया में ट्रेडिंग का समय अब काफी बढ़ गया है। 14 सितंबर से, कोरिया एक्सचेंज (KRX) ने शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाला एक नया इवनिंग ट्रेडिंग सेशन शुरू किया है। यह रेगुलर मार्केट के शाम 3:30 बजे बंद होने के ठीक बाद शुरू होता है।

इस बढ़े हुए समय में कोस्पी (Kospi) और कोस्डैक (Kosdaq) के लगभग 2,400 स्टॉक्स शामिल होंगे, यानी असल में पूरा लोकल मार्केट ही इसमें आ जाएगा। इसमें शॉर्ट सेलिंग की भी इजाज़त होगी, हालांकि अभी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) को इससे बाहर रखा गया है।