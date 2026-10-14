Jio IPO GMP: सब्सक्रिप्शन खुलने की तारीख का एलान होते ही धड़ाम हुआ जियो का जीएमपी, दांव लगाने पर होगा नुकसान?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दूसरे सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी के जियो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन खुलने की तारीख आ गई है। कंपनी ने आज RHP यानी रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है। इसमें आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। RHP फाइल करने के बाद ही जियो का जीएमपी धड़ाम हुआ। इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। इसी तरह एनएसई आईपीओ के साथ हुआ था। जैसे-जैसे सब्सक्रिप्शन की तारीख नजदीक आ रही थी, एनएसई का जीएमपी नीचे होते चला गया। उसी तरह अब जियो के साथ दिख रहा है। आरएसपी फाइल होते ही इसके जीएमपी में गिरावट देखी गई।



जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (JIO IPO) का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर, 2026 को बंद होगा। प्रस्तावित IPO में 27 करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिनमें से हर एक की फेस वैल्यू ₹10 होगी।

कितना हो गया JIO IPO का जीएमपी निवेशकों को जियो आईपीओ के खुलने का इंतजार लंबे समय से था। अब यह इंतजार खत्म हो गया है और इसी बीच इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट देखी गई। जीएमपी बताने वाली वेबसाइट इनवेस्टोग्रेन के अनुसार शाम 7 बजे जियो का जीएमपी 200 रुपये था। वहीं, इससे एक दिन पहले इसका जीएमपी 218 रुपये था।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) वह कीमत है जिस पर किसी IPO की लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक/अनियंत्रित ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती है। GMP से पता चलता है कि लिस्टिंग के दिन किसी खास कंपनी के IPO का प्रदर्शन कैसा हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि जीएमपी जितना होगा उतने पर ही कोई आईपीओ लिस्ट होगा।