ITC Hotels Share: आईटीसी होटल्स के शेयरों में तेजी, Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने दिए नए टारगेट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज चुनिंदा शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और इस लिस्ट में आईटीसी होटल्स (ITC Hotels Share Price) के शेयरों का नाम भी शामिल है। दरअसल, आईटीसी होटल्स के शेयरों में यह तेजी Q2 रिजल्ट और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज द्वारा 'BUY' (खरीदने की सलाह) रेटिंग बरकरार रखने और 220 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय करने के बाद आई है।

ITC होटल्स के शेयरों में लगभग 5% की तेजी आई। हालांकि, सुबह 11:30 बजे तक यह शेयर ऊपरी स्तरों से फिसलकर 2 फीसदी की तेजी के साथ 167.37 पर कारोबार कर रहा था। आईटीसी होटल्स के शेयर 169 रुपये के लेवल पर ओपन हुए और शुरुआती कारोबार में 174 रुपये के स्तर पर पहुंच गए।

जेफरीज की BUY कॉल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म 'जेफरीज' ने बताया कि ITC होटल्स का Q2 (दूसरी तिमाही) का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 37% बढ़ा, जो अनुमानों से 12% अधिक है। श्रीलंका की प्रॉपर्टीज को छोड़कर, होटल रेवेन्यू और EBITDA में क्रमशः 17% और 28% की वृद्धि हुई, जबकि मार्जिन में 270 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ। प्रति उपलब्ध कमरा रेवेन्यू (RevPAR) सालाना आधार पर 21% बढ़ा, और मैनेजमेंट फीस में 25% की बढ़ोतरी हुई।