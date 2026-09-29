ITC का डबल धमाल! खरीद ली इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स कंपनी; अब IT सर्विस फर्म पर नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईटीसी लिमिटेड ने स्प्राउटलाइफ फूड्स में बाकी हिस्सेदारी लगभग ₹645 करोड़ में खरीद ली है, जिससे कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 100% हो गई है। आईटीसी ने सेकेंडरी खरीद के जरिए स्प्राउटलाइफ के 13,445 इक्विटी शेयर खरीदे और यह ट्रांजैक्शन कैश डील में पूरी हुई है।

इस डील के बाद, स्प्राउटलाइफ 28 सितंबर, 2026 से ITC की फुली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। आईटीसी की इस कंपनी में हिस्सेदारी लगभग 47.50% से बढ़कर 100% हो गई है।

क्या करती है स्प्राउटलाइफ? स्प्राउटलाइफ नए और इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में काम करती है। आईटीसी ने कहा कि यह डील फूड सेगमेंट में अपने फ्यूचर के लिए तैयार पोर्टफोलियो को बढ़ाने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने कहा कि यह ट्रांजैक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं है और इसके लिए किसी सरकारी या रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं थी।

एक और कंपनी पर आईटीसी की नजर आईटीसी ने स्प्राउटलाइफ का अधिग्रहण ऐसे समय पर किया है, जब ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक और बड़ी डील करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि 31 अगस्त को ITC ने कहा था कि इसकी टेक्नोलॉजी यूनिट आईटीसी इन्फोटेक, हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में इसके प्रमोटर ग्रुप (जिसमें फाउंडर अशोक सूटा और अशोक सूटा मेडिकल रिसर्च एलएलपी शामिल हैं) से 22.106% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है।

इस डील के तहत दो किश्तों में Happiest Minds के 3.37 करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे। पहली किश्त में 1.68 करोड़ शेयर (यानी कंपनी का 11%) ₹390 प्रति शेयर के हिसाब से ₹653.25 करोड़ में खरीदे जाएंगे। दूसरी किश्त में 1.69 करोड़ शेयर (यानी 11.106%) ₹400 प्रति शेयर के हिसाब से ₹676.47 करोड़ में खरीदे जाएंगे।