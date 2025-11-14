क्या डिजिटल गोल्ड केवल रेगुलर गोल्ड है? इसे समझने की जरूरत है

नई दिल्ली। अगर आप PhonePe, Gpay या Paytm जैसे ऐप्स के जरिए सोना खरीद रहे हैं, तो आपने हाल ही में SEBI के स्पष्टीकरण के बारे में सुना होगा। आपके लिए इसका क्या मतलब है। यह रहा इसका सरल और आसान मतलब: आपका Digital Gold पूरी तरह सुरक्षित है और यह 100% Physical Gold है।

SEBI ने हाल ही में साफ किया है कि डिजिटल गोल्ड को किसी सिक्योरिटी या कमोडिटी डेरिवेटिव (जैसे Gold ETF या स्टॉक) के रूप में रेगुलेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल गोल्ड प्राचीन संपत्ति (Ancient Asset) खरीदने का एक आधुनिक और शानदार माध्यम मात्र है। इसमें आप 24 कैरेट का फिजिकल गोल्ड छोटी यूनिट्स में खरीदते हैं, न कि कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसे रेगुलेटेड इनवेस्टमेंट की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है।

सोना कहां स्टोर होता है? चूंकि आप इसे देख नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह असली है? यहीं पर भरोसे की बात आती है: शुद्धता की गारंटी: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोने की बिक्री MMTC-PAMP (भारत का एकमात्र LBMA-मान्यता प्राप्त रिफाइनर) और SafeGold जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों की निगरानी में जाती है। इनके होने का मतलब है कि सोना 100% प्रामाणिक, पूरी तरह से बीमित और भुनाने योग्य है।

100% समर्थित: आपके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक यूनिट्स की कीमत पूरी तरह से फिजिकल गोल्ड के समान रहती है। स्टोरेज का कोई झंझट नहीं: आपका सोना फिजिकली आपके नाम पर अलग रखा जाता है (दूसरों के साथ मिलाकर नहीं) और अत्यधिक सुरक्षित, बैंक जैसी तिजोरियों में स्टोर किया जाता है। इंडिपेंडेंट ट्रस्टी इसकी देखरेख करते हैं और नियमित रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट्स द्वारा इसे वेरिफाई किया जाता है।

लॉकर या बीमा की परेशानी के बिना आपको सभी सुरक्षा लाभ मिलते हैं।

सेविंग हैक डिजिटल गोल्ड केवल बड़ी खरीदारी तक सीमित नहीं है, यह माइक्रो सेविंग के बारे में भी है। बिना किसी रुकावट के बचत: मिनिमम परचेज लिमिट और हाई कोस्ट को भूल जाइए। इस प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य बचत करना है। इसमें आप छोटे से अमाउंट से शुरुआत करते हैं और बिना किसी वित्तीय उत्पाद के शब्दजाल से दूर अपना वेल्थ बढ़ाते हैं।

UPI का प्रभाव: स्मार्टफोन के कारण ही हम 18-35 आयु वर्ग की ओर एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आप अपने गोल्ड बैलेंस पर उतनी ही आसानी से नजर रख सकते हैं, जितनी आसानी से आप किसी UPI ऐप पर अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं—जो पहली बार बचत करने वालों के लिए एक आसान और स्थायी आदत है।