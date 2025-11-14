Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या डिजिटल गोल्ड केवल रेगुलर गोल्ड है? इसे समझने की जरूरत है

    By Jagran News Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    डिजिटल गोल्ड को किसी सिक्योरिटी या कमोडिटी डेरिवेटिव (जैसे Gold ETF या स्टॉक) के रूप में रेगुलेट नहीं किया जाता है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल गोल्ड प्राचीन संपत्ति खरीदने का एक आधुनिक और शानदार माध्यम मात्र है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। अगर आप PhonePe, Gpay या Paytm जैसे ऐप्स के जरिए सोना खरीद रहे हैं, तो आपने हाल ही में SEBI के स्पष्टीकरण के बारे में सुना होगा। आपके लिए इसका क्या मतलब है। यह रहा इसका सरल और आसान मतलब: आपका Digital Gold पूरी तरह सुरक्षित है और यह 100% Physical Gold है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SEBI ने हाल ही में साफ किया है कि डिजिटल गोल्ड को किसी सिक्योरिटी या कमोडिटी डेरिवेटिव (जैसे Gold ETF या स्टॉक) के रूप में रेगुलेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल गोल्ड प्राचीन संपत्ति (Ancient Asset) खरीदने का एक आधुनिक और शानदार माध्यम मात्र है। इसमें आप 24 कैरेट का फिजिकल गोल्ड छोटी यूनिट्स में खरीदते हैं, न कि कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसे रेगुलेटेड इनवेस्टमेंट की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है।

    सोना कहां स्टोर होता है?

    चूंकि आप इसे देख नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह असली है? यहीं पर भरोसे की बात आती है:

    शुद्धता की गारंटी: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोने की बिक्री MMTC-PAMP (भारत का एकमात्र LBMA-मान्यता प्राप्त रिफाइनर) और SafeGold जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों की निगरानी में जाती है। इनके होने का मतलब है कि सोना 100% प्रामाणिक, पूरी तरह से बीमित और भुनाने योग्य है।

    100% समर्थित: आपके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक यूनिट्स की कीमत पूरी तरह से फिजिकल गोल्ड के समान रहती है।

    स्टोरेज का कोई झंझट नहीं: आपका सोना फिजिकली आपके नाम पर अलग रखा जाता है (दूसरों के साथ मिलाकर नहीं) और अत्यधिक सुरक्षित, बैंक जैसी तिजोरियों में स्टोर किया जाता है। इंडिपेंडेंट ट्रस्टी इसकी देखरेख करते हैं और नियमित रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट्स द्वारा इसे वेरिफाई किया जाता है।
    लॉकर या बीमा की परेशानी के बिना आपको सभी सुरक्षा लाभ मिलते हैं।

    सेविंग हैक

    डिजिटल गोल्ड केवल बड़ी खरीदारी तक सीमित नहीं है, यह माइक्रो सेविंग के बारे में भी है।

    बिना किसी रुकावट के बचत: मिनिमम परचेज लिमिट और हाई कोस्ट को भूल जाइए। इस प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य बचत करना है। इसमें आप छोटे से अमाउंट से शुरुआत करते हैं और बिना किसी वित्तीय उत्पाद के शब्दजाल से दूर अपना वेल्थ बढ़ाते हैं।

    UPI का प्रभाव: स्मार्टफोन के कारण ही हम 18-35 आयु वर्ग की ओर एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आप अपने गोल्ड बैलेंस पर उतनी ही आसानी से नजर रख सकते हैं, जितनी आसानी से आप किसी UPI ऐप पर अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं—जो पहली बार बचत करने वालों के लिए एक आसान और स्थायी आदत है।

    आप अपने गोल्ड के साथ वास्तव में क्या कर सकते हैं?

    फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जब आप अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको तीन आसान विकल्प मिलते हैं:

    मॉनेटरी ट्रांसफर: कैश के लिए स्टोर किए गए डिजिटल गोल्ड को करंट मार्केट प्राइस में बेचा जाता है, जिससे तुरंत अमाउंट बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।

    फिजिकल डिलीवरी - आप अपने डिजिटल सोने को फिजिकल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं।

    ज्वेलरी कन्वर्जन - Tanishq और Caratlane जैसे अग्रणी ब्रांडों से ज्वेलरी खरीदने के लिए अपने बैलेंस का सहजता से उपयोग कर सकते हैं।

    कंज्यूमर के लिए क्या है सीख?

    आसान तकनीक और रेगुलेशन में स्पष्टता का यह मिश्रण एक बड़ी जीत की तरह है, जो दो तथ्यों के बारे में बताती है:

    आपका गोल्ड रियल है: डिजिटल गोल्ड निश्चित रूप से फिजिकल गोल्ड है, जो आधुनिक, विश्वसनीय डिजिटल चैनल के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं।

    आपका पैसा सेफ है: पूरा इकोसिस्टम अटूट सुरक्षा की नींव पर टिका है—शुद्ध मेटल, फुल इंश्योरेंस, सिक्योर स्टोरेज और निरंतर ऑडिट। छोटे सेविंग के जरिए अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US