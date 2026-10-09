भारत के सबसे महंगे शेयर में एक साल से गिरावट, ₹41000 से ज्यादा टूटा भाव; कभी गुब्बारे बनाती थी ये कंपनी

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड सबसे महंगे स्टॉक (Indias Most Expensive Share) में लगातार गिरावट हावी है और पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक इस शेयर का भाव 41510 रुपये टूट गया है। यह शेयर इस साल अब तक 20 फीसदी की गिरावट दिखा चुका है। दरअसल, एमआरएफ (MRF Share Price) के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है और 9 अक्टूबर को भी जहां मार्केट तेजी के साथ बंद हुए तो यह स्टॉक हल्की गिरावट के साथ क्लोज हुआ।

एमआरएफ के शेयर शुक्रवार को 122900 रुपये के स्तर पर खुले और 121870 रुपये का निचला स्तर छूकर 122090 रुपये पर बंद हुए। पिछले तीन दिनों से इस काउंटर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2025 में लगाया था ऑल टाइम हाई एमआरएफ के शेयरों ने अक्टूबर 2025 में 163600 रुपये का हाई लगाया था और उस समय एक महीने के अंदर शेयर ने 8 फीसदी रिटर्न दिया था और 146600 पर ओपन होकर 163600 रुपये का स्तर छुआ था। लेकिन, अक्टूबर 2025 के बाद से ही इस शेयर में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जारी है।

चार्ट क्रेडिट - ट्रेडिंग व्यू 2026 में दिखाई बड़ी गिरावट एमआरएफ के शेयरों ने इस साल की शुरुआत में बड़ी गिरावट दिखाई और यह शेयर जनवरी में 13 फीसदी से ज्यादा टूट गया। इसके बाद मार्च में भी शेयर 9 फीसदी टूटे और उसके बाद सितंबर में 6 फीसदी करेक्ट हुए हैं।