शेयर बाजार का पलटा रुख: मजबूती के साथ हुआ बंद, तेल की कीमतों में नरमी और मजबूत वैश्विक संकेतों ने मार्केट को दिया सहारा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 26 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी मार्केट मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसमें निफ्टी 22,700 के स्तर पर रहा। सेंसेक्स 482.92 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,606.75 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 153.20 अंक या 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,753.20 पर रहा।

निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वालों में डॉ रेड्डीज लैब्स, बीएसई लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैक्स हेल्थकेयर और एटरनल शामिल रहे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे।

किन सेक्टर्स ने किया अच्छा परफॉर्मेंस? FMCG, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें फार्मा, मेटल और ऑयल एंड गैस में 1-1 प्रतिशत की तेजी रही, जबकि इंफ्रा, IT, प्राइवेट बैंक, एनर्जी और रियल्टी में 0.4 से 0.9 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 1 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 1.5 प्रतिशत की तेजी आई। इन फैक्टर्स ने बदला मार्केट का रुख वैल्यू बाइंग : लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद, निवेशकों ने निचले स्तरों पर सस्ते हो चुके शेयरों में खरीदारी की। पिछले हफ्ते घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई और कंपनियों की कमाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी : शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने के बाद, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 114.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। यह लगभग छह महीने के उच्चतम स्तर 117 अमेरिकी डॉलर से थोड़ा नीचे आया है। हालांकि, यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों के कारण तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

FII की खरीदारी : विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 887.65 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 48,056 करोड़ रुपये निकाले हैं। हालांकि, पिछले हफ्ते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली में काफी कमी आई।