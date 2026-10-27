आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी, क्या फिर फिसलेगा मार्केट? पेटीएम, टाटा कंज्यूमर और REC समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 104.50 अंकों या 0.46 फीसदी की कमजोरी के साथ 22,669 पर है, जो कि शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत का संकेत है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि ग्लोबल संकेतों और पॉलिसी फैसलों पर ज्यादा क्लैरिटी आने तक भारतीय शेयर मार्केट साइडवेज ट्रेड करेंगे। मार्केट के मौजूदा लेवल पर बने रहने की उम्मीद है, हालांकि, सऊदी अरब पर लगातार हमलों ने सप्लाई में संभावित रुकावटों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस बीच आज किन शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज ऑटो, सिप्ला, एसीसी, कॉनकॉर्ड बायोटेक, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, इंडियामार्ट इंटरमेश, इंडोको रेमेडीज, इंडस टावर्स, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जुबिलेंट इंग्रेविया, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल फार्मा, राडिको खेतान, रेमंड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिनजीन इंटरनेशनल, टाटा कैपिटल, यूनाइटेड ब्रेवरीज और वारी एनर्जीज आज अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगी।

Tata Consumer Products - मुनाफा 15.7% बढ़कर 470.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 406.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 14% बढ़कर 5,661.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 4,965.9 करोड़ रुपये था।

One 97 Communications Paytm - मुनाफा लगभग 11 गुना बढ़कर 226 करोड़ रुपये हो गया (पहले 21 करोड़ रुपये था)। रेवेन्यू 28.5% बढ़कर 2,648 करोड़ रुपये हो गया (पहले 2,061 करोड़ रुपये था)।

Nazara Technologies - मुनाफा 35.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले 33.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू 52.6% बढ़कर 803.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 526.5 करोड़ रुपये था।

KFin Technologies - मुनाफा 7.5% बढ़कर 100.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 93.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 30% उछलकर 401.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 309.2 करोड़ रुपये था।

REC - मुनाफा 21.22% घटकर 3,477.7 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 4,414.9 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 9% घटकर 5,478.4 करोड़ रुपये रह गई, जो पहले 6,022 करोड़ रुपये थी।

Aequs - घाटा बढ़कर 52.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 20.59 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 45.3% उछलकर 409.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 281.6 करोड़ रुपये था।

Highway Infrastructure - कंपनी को उत्तर प्रदेश के बैती कला टोल प्लाजा पर कामकाज के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से 91.78 करोड़ रुपये का 'लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस' (LOA) मिला है।

HCL Technologies - HCL टेक्नोलॉजीज ने अपनी सब्सिडियरी, HCL टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रिया GmbH के जरिए, क्रोएशिया स्थित 'रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन d.o.o.' (Robotiq.ai) में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।

Genus Power Infrastructures - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 148.2 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। यह बायबैक 312 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर होगा, जिसमें 47.5 लाख इक्विटी शेयरों तक की खरीद शामिल है।

Raymond Realty - कंपनी की सब्सिडियरी, 'टेन एक्स रियल्टी वेस्ट' (Ten X Realty West) ने रेमंड रियल्टी और ICICI प्रूडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट फंड के साथ एक निवेश समझौता किया है। इस समझौते के तहत, निवेशक 'टेन एक्स रियल्टी वेस्ट' में 210 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के लिए सहमत हो गया है।