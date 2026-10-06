Share Market Closed: शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 685 अंक भागा; निफ्टी 22750 के ऊपर बंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी दिखी। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 685 अंक भागा तो निफ्टी में 220 अंको की तेजी दिखी। यह लगातार दूसरा दिन है जब भारीतय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद (Sensex and Nifty Closed) हुआ।

बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 685.34 अंक या 0.95 प्रतिशत बढ़कर 73,067.81 पर और निफ्टी 220.35 अंक या 0.98 प्रतिशत बढ़कर 22,776.10 पर बंद हुआ। लगभग 2685 शेयरों में बढ़त हुई, 1495 शेयरों में गिरावट आई और 197 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में दिखी तेजी और किसमें दिखी गिरावट ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, HDFC लाइफ और जियो फाइनेंशियल निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे, जबकि कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, मैक्स हेल्थकेयर, ITC और इंफोसिस में गिरावट देखी गई।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.7%, निफ्टी IT इंडेक्स 0.6% और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.3% नीचे गिरे। दूसरी ओर, निफ्टी बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी, इंफ्रा, मीडिया, FMCG, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम सेक्टर में 0.5-2% की बढ़त हुई।