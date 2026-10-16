Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार में उछाल, निफ्टी 23140 के पार; IT शेयरों ने बाजार को दी नई उड़ान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार में आज फिर तेजी दिखी। आईटी और मेटल स्टॉक्स में आई तेजी ने बाजार को सहारा दिया। इन सेक्टर में आई तेजी के चलते निफ्टी 23,100 के स्तर के ऊपर रहा।

बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 413.66 अंक या 0.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,729.27 पर, और निफ्टी 148.80 अंक या 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,146.15 पर बंद हुआ। इस दौरान लगभग 2221 शेयरों में तेजी आई, 1791 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 185 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में दिखी तेजी औ किसमें गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, भारती एयरटेल और एमएंडएम (M&M) शामिल थे, जबकि इंटरग्लोब एविएशन, बीएसई लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर, टाटा कंज्यूमर और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में गिरावट रही।

FMCG, ऑयल एंड गैस और फार्मा को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल, PSU बैंक और इंफ्रा सेक्टर में 1-2 प्रतिशत की तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.12 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के (फ्लैट) बंद हुआ। बाजार में क्यों दिखी तेजी IT शेयरों में खरीदारी: सेक्टरल इंडेक्स में, निफ्टी IT लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। यह इंडेक्स बाकी सभी के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज को छोड़कर, इस इंडेक्स में शामिल बाकी सभी शेयर हरे निशान में रहे। IT इंडेक्स के बाद निफ्टी मीडिया का नंबर रहा, जिसमें लगभग एक प्रतिशत की तेजी देखने को मिली।

वैल्यू बाइंग का दिखा असर: बाजार में लगातार तेजी के बीच, 16 अक्टूबर को निचले स्तरों से 'वैल्यू बाइंग' (सस्ते शेयरों की खरीदारी) देखने को मिली। पिछले सत्र में, ग्लोबल AI ट्रेड में सुधार और कंपनियों की कमाई से जुड़े उतार-चढ़ाव के चलते, बेंचमार्क सूचकांकों ने चार महीनों में अपनी सबसे बड़ी एक-दिवसीय बढ़त दर्ज की।

क्या बोले एक्सपर्ट? विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में मंदी का रुख आने के लिए निफ्टी को 22,900 के नीचे ट्रेड करना होगा। बजाज ब्रोकिंग के रिसर्च डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पबित्रो मुखर्जी ने कहा, "निफ्टी अभी 23,000–23,100 के रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है। यह स्तर हाल ही में आए ब्रेकडाउन एरिया और पिछली गिरावट के रिट्रेसमेंट लेवल के साथ मेल खाता है। अगर निफ्टी 23,100 के ऊपर टिक जाता है, तो यह पुलबैक 23,500 के स्तर तक जा सकता है। वहीं, अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में नाकाम रहता है, तो यह 22,500–23,100 की रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक निफ्टी 22,500 के ऊपर बना हुआ है, तब तक यह पुलबैक बरकरार रहेगा।"

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा- "भारतीय इक्विटी में रिकवरी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें IT शेयरों में लगातार खरीदारी का अहम योगदान रहा। मजबूत तिमाही नतीजों और मैनेजमेंट की सकारात्मक टिप्पणियों ने इस सेक्टर की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ाया है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये की मजबूती ने भी बाजार के सेंटीमेंट को सहारा दिया।"