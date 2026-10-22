Share Market Closed: शेयर बाजार में मचा हाहाकार! कच्चा तेल पहुंचा 110 डॉलर के पार; निफ्टी 22700 के नीचे बंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में भी गिरावट का दौर जारी रही। गुरुवार 22 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान निफ्टी 22700 के नीचे पर आ गया। बाजार में आई इस गिरावट की मुख्य वजह क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी रही। ब्रेंट क्रूड ऑयल 110 डॉलर प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है।

कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 460.30 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,249.39 पर बंद हुआ, और निफ्टी 123.70 अंक या 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,687.65 पर बंद (Sensex and Nifty Closed) हुआ। इस दौरान लगभग 1323 शेयरों में तेजी आई, 2670 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 94.82 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 94.46 पर बंद हुआ था। किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे, जबकि तेजी दिखाने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, सिप्ला, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो और आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे।

सभी सेक्टोरल सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी और एफएमसीजी (FMCG) सूचकांकों में 1-1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मीडिया सूचकांक 2 प्रतिशत नीचे आ गया। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी 1-1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में क्यों आई गिरावट यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब में और हमले किए जाने के बाद, वैश्विक तेल बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 110.68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। इन घटनाओं के चलते अमेरिका ने सऊदी अरब में मौजूद अपने राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों को वहां से वापस आने का आदेश दिया है।