3 महीने की मंदी के बाद ICICI बैंक के शेयरों में बड़ी तेजी, 1400 रुपये के पार निकला भाव, अब क्या होगा अगला टारगेट?
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 6 जनवरी को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल, ICICI बैंक के शेयर 6 जनवरी को 3 फीसदी तक चढ़ गए हैं। इसके साथ ही इस बैंक शेयर ने 200 SMA (सिंपल मूविंग एवरेज) को पार कर लिया है, जो टेक्निकल चार्ट पर किसी भी शेयर के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट इस शेयर में और बड़ी तेजी की उम्मीद जता रहे हैं।
पिछले साल अक्तूबर से इस बैंक शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों 1400 रुपये के स्तर को पार कर लिया है।
ICICI बैंक के शेयरों पर अगला टारगेट क्या?
आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा, ICICI बैंक के शेयरो में अच्छे प्राइस एक्शन और वॉल्युम के साथ ब्रेकआउट आया है और यह 1400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।"
एक्सपर्ट की मानें तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1430 रुपये के स्तर तक जा सकते हैं। वहीं, नीचे की ओर 1400 रुपये पर शेयरों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
2025 में कैसा रहा ICICI बैंक के शेयरों का रिटर्न?
रिटर्न के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों ने निराश किया है क्योंकि पिछले 6 महीनों में इस बैंक शेयर ने 2 फीसदी नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 2025 में यह स्टॉक 11 प्रतिशत चढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
