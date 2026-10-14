Hero Motors Q2 Results: दूसरी तिमाही में दोगुना हुआ मुनाफा, शेयरों में 8% का शानदार उछाल, लिस्टिंग से अब तक दिया 66% रिटर्न

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में आज हीरो मोटर्स (Hero Motors) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी द्वारा अपनी दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के शानदार नतीजे घोषित करने के बाद इसके शेयर रॉकेट की तरह भागे और इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग 8% (₹165.21 के स्तर तक) की छलांग लगा दी।

कैसे रहे Q2 के नतीजे? हीरो मोटर्स के लिए सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे बेहद शानदार साबित हुए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट (शुद्ध मुनाफा) सालाना आधार पर (YoY) 115% बढ़कर 10.2 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। इसके साथ ही कंपनी का ऑपरेशंस से कुल रेवेन्यू 25% की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 319 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी के कामकाजी मुनाफे (EBITDA) में भी 92% की तगड़ी सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है, जो इसके मजबूत बिजनेस मॉडल को दर्शाता है।

लिस्टिंग के बाद से निवेशकों की चांदी नतीजों के अलावा इस शेयर ने निवेशकों को लंबी अवधि में भी निराश नहीं किया है। अपनी लिस्टिंग के बाद से अब तक हीरो मोटर्स का स्टॉक निवेशकों को 66% का शानदार रिटर्न दे चुका है। जिन निवेशकों ने लिस्टिंग के समय इस शेयर में पैसा लगाया था, वे आज भारी मुनाफे में बैठे हैं। हीरो मोटर्स के रेवेन्यू और मुनाफे में आई इस जोरदार बढ़ोतरी ने बाजार और निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर आज इसके शेयरों की शानदार तेजी के रूप में देखा गया।