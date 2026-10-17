HDFC Bank Q2 results: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का मुनाफा 4.7% उछलकर पहुंचा ₹19510 करोड़, NII 9.7% बढ़ी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।HDFC Bank Q2 results: भारत के बसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे शनिवार को जारी किए। बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 5 फीसदी बढ़ा है। इसके साथ ही बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इजाफा हुआ है। यह लगभग 10 फीसदी बढ़ी है।

30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का रेवेन्यू 484.5 अरब रुपये रहा। वहीं, एक साल पहले 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 459 अरब रुपये था। HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में यह 18641.28 करोड़ रुपये था। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए HDFC Bank की नेट इंटरेस्ट इनकम (अर्जित ब्याज में से चुकाया गया ब्याज घटाकर) 9.7% बढ़कर ₹ 346.2 अरब हो गई, जो 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में ₹ 315.5 अरब थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुल एसेट्स पर 3.16% और ब्याज कमाने वाले एसेट्स के आधार पर 3.32% रहा।

कैसे रहे HDFC Bank के नतीजे शुद्ध लाभ 19,510 करोड़ रुपये, जबकि अनुमान 19,727 करोड़ रुपये का था

ग्रास NPA 1.11%, जबकि अनुमान 1.14% का था

शुद्ध NPA 0.37%, जबकि अनुमान 0.39% का था

परिचालन लाभ 29,483 करोड़ रुपये, जबकि अनुमान 29,868 करोड़ रुपये का था

NII 34,619 करोड़ रुपये, जबकि अनुमान 34,991 करोड़ रुपये का था

कुल परिसंपत्तियों के आधार पर NIM 3.16%

शुद्ध लाभ 4.7% बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये (पिछले साल इसी अवधि में 18,641 करोड़ रुपये था)

प्रावधान (Provisions) 3,574 करोड़ रुपये (पिछली तिमाही में 3,059 करोड़ रुपये थे)

प्रावधान (Provisions) 3,574 करोड़ रुपये (पिछले साल इसी अवधि में 3,500 करोड़ रुपये थे)

परिचालन लाभ 5.6% बढ़कर 29,483 करोड़ रुपये (पिछले साल इसी अवधि में 27,923 करोड़ रुपये था)

NII 10% बढ़कर 34,619 करोड़ रुपये (पिछले साल के मुकाबले)

ग्रास NPA 1.11% (पिछली तिमाही में 1.17% था)

शुद्ध NPA 0.37% (पिछली तिमाही में 0.41% था) HDFC Bank के एसेट क्वालिटी में सुधार HDFC बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (GNPA) रेश्यो 30 सितंबर, 2026 तक सुधरकर 1.11 परसेंट हो गया, जो पिछली तिमाही में 1.17 परसेंट और एक साल पहले 1.24 परसेंट था। एग्रीकल्चर सेगमेंट में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट को छोड़कर, GNPA रेश्यो 0.87 परसेंट रहा, जबकि जून 2026 में यह 0.91 परसेंट और सितंबर 2025 में 0.99 परसेंट था।

सितंबर के अंत में ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 35,810 करोड़ रुपये रहे, जो पिछली तिमाही के 35,846 करोड़ रुपये से मामूली रूप से कम हैं। नेट NPA 4.1 प्रतिशत घटकर 12,357 करोड़ रुपये से 11,851 करोड़ रुपये रह गए। एडवांस और डिपॉजिट में इजाफा 30 सितंबर, 2026 तक बैंक के ग्रॉस एडवांस सालाना आधार पर 16.3 प्रतिशत बढ़कर 32,19,500 करोड़ रुपये हो गए, जबकि 'एडवांस अंडर मैनेजमेंट' में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिटेल लोन में 11.7 प्रतिशत, छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) के लोन में 23.5 प्रतिशत, और कॉर्पोरेट तथा अन्य होलसेल लोन में 16.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही के दौरान 'औसत एडवांस अंडर मैनेजमेंट' 31,87,200 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 14.1 प्रतिशत और पिछली तिमाही के मुकाबले 4.9 प्रतिशत अधिक है।