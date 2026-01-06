अगले 2 साल में कहां तक जाएगा Groww के शेयरों का भाव? ब्रोकरेज फर्म को 70% तेजी की उम्मीद, दिया ये बड़ा टारगेट

नई दिल्ली। देश के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww के शेयरों पर मोतीलाल ओसवाल ने बड़ी तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ग्रोव की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड पर कवरेज शुरू किया है, और कंपनी के शेयरों में बड़ा उछाल आने का दावा किया है, और मध्यम व लंबी अवधि के लिहाज से 2 बड़े टारगेट दिए हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने Groww पर "बाय" रेटिंग और ₹185 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है, ऐसे में यह स्टॉक मौजूदा स्तर से 19% की तेजी दिखा सकता है। ग्रो के शेयर फिलहाल 155.90 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

2028 में कहां तक जाएगा Groww के शेयरों का भाव? मोतीलाल ओसवाल ने Groww के शेयरों पर पॉजिटिव नजरिये के साथ बुल केस सेनिरेयो में FY2028 तक ₹260 का टारगेट प्राइस दिया है। ऐसे में यह शेयर मौजूदा लेवल से 67% की संभावित तेजी दिखा सकता है।

Groww के शेयरों पर क्यों बुलिश ब्रोकरेज? घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में लिखा है कि Groww ने लॉन्च होने के चार साल के अंदर ही एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बनकर तेजी से तरक्की की है। नवंबर में इसकी बाजार हिस्सेदारी 26.8% थी, जो दूसरे सबसे बड़े मार्केट प्लेयर से 9% ज्यादा है। ग्रोव, ब्रोकिंग से लेकर कमोडिटीज और एसेट मैनेजमेंट के कारोबार में भी सक्रिय है।