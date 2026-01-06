Language
    अगले 2 साल में कहां तक जाएगा Groww के शेयरों का भाव? ब्रोकरेज फर्म को 70% तेजी की उम्मीद, दिया ये बड़ा टारगेट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:06 PM (IST)

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने Groww पर 2 बड़े टारगेट प्राइस दिए हैं। इनमें पहला 185 रुपये तो दूसरा 260 रुपये का है। बुल केस सेनिरेयो में FY2028 ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। देश के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww के शेयरों पर मोतीलाल ओसवाल ने बड़ी तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ग्रोव की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड पर कवरेज शुरू किया है, और कंपनी के शेयरों में बड़ा उछाल आने का दावा किया है, और मध्यम व लंबी अवधि के लिहाज से 2 बड़े टारगेट दिए हैं।

    मोतीलाल ओसवाल ने Groww पर "बाय" रेटिंग और ₹185 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है, ऐसे में यह स्टॉक मौजूदा स्तर से 19% की तेजी दिखा सकता है। ग्रो के शेयर फिलहाल 155.90 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    2028 में कहां तक जाएगा Groww के शेयरों का भाव?

    मोतीलाल ओसवाल ने Groww के शेयरों पर पॉजिटिव नजरिये के साथ बुल केस सेनिरेयो में FY2028 तक ₹260 का टारगेट प्राइस दिया है। ऐसे में यह शेयर मौजूदा लेवल से 67% की संभावित तेजी दिखा सकता है।

    Groww के शेयरों पर क्यों बुलिश ब्रोकरेज?

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में लिखा है कि Groww ने लॉन्च होने के चार साल के अंदर ही एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बनकर तेजी से तरक्की की है। नवंबर में इसकी बाजार हिस्सेदारी 26.8% थी, जो दूसरे सबसे बड़े मार्केट प्लेयर से 9% ज्यादा है। ग्रोव, ब्रोकिंग से लेकर कमोडिटीज और एसेट मैनेजमेंट के कारोबार में भी सक्रिय है।

    मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ग्रोव, रेवेन्यू में विविधता लाने और आय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वैकल्पिक ग्रोथ उपायों को बढ़ा रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने आगे कहा कि तेजी से बढ़ते कमोडिटी फ्रैंचाइज़ एमटीएफ का तीव्र विस्तार और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में प्रवेश, ये सभी मिलकर अस्थिर ब्रोकिंग सेगमेंट पर निर्भरता को कम करेंगे।

    बता दे कि Groww के शेयरों ने लिस्टिंग पर निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई थी और 112 रुपये पर लिस्ट होने के बाद इस शेयर ने 193.80 रुपये का हाई लगा दिया था।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)