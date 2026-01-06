रिकॉर्ड हाई के बाद बुरी तरह क्यों गिरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर, 4.5% से ज्यादा की गिरावट, क्या है वजह?
5 जनवरी को RIL के शेयरों ने 1611.80 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था और 6 जनवरी को स्टॉक में 4.5 फीसदी की भारी गिरावट आ गई। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ...और पढ़ें
नई दिल्ली। रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries share) के शेयरों में अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से मार्केट का सबसे बड़ा यह शेयर साढ़े 4 फीसदी से ज्यादा टूट गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 6 जनवरी को 1569 रुपये पर खुले और 1496 रुपये का निचला स्तर छू लिया। इससे पहले 5 जनवरी को RIL के शेयरों ने 1611.80 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था।
Reliance Industries के शेयरों में क्यों आई गिरावट?
रिकॉर्ड हाई लगाने के एक दिन बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में अचानक साढ़े 4 फीसदी की गिरावट से निवेशक हैरान हैं। दरअसल, RIL ने कहा कि उसे जनवरी में रूस से कच्चे तेल की डिलीवरी की उम्मीद नहीं है और पिछले तीन हफ्तों में उसे ऐसी कोई खेप प्राप्त नहीं हुई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मंगलवार को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि रूसी तेल से भरे तीन जहाज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी की ओर आ रहे हैं।
RIL ने स्पष्ट किया है कि जामनगर रिफाइनरी को पिछले लगभग तीन हफ्तों में अपनी रिफाइनरी में रूसी तेल का कोई कार्गो नहीं मिला है और जनवरी में भी किसी रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी की उम्मीद नहीं है।
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह स्पष्टीकरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नई दिल्ली, रूस से तेल की खरीद पर अंकुश नहीं लगाता है तो भारत पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं।
