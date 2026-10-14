Groww Q2 Result: जीरोधा को टक्कर देने वाली कंपनी ग्रो का मुनाफा 54% बढ़कर हुआ ₹726 करोड़, रेवेन्यू भी उछला

आईएएनएस, मुंबई। Grow Q2 Result: ब्रोकिंग फर्म ग्रो की प्रवर्तक कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड ने बुधवार को सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 54 फीसदी बढ़कर 725.60 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 471 करोड़ रुपये था। वहीं, तिमाही आधार पर मुनाफा 1.50 प्रतिशत घटकर 724.70 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जून तिमाही में 735.04 करोड़ रुपए था।

रेवेन्यू में भी आया उछाल सितंबर तिमाही में ऑपरेशन से होने वाली आय सालाना आधार पर 47.39 प्रतिशत बढ़कर 1,501.53 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 1,018.74 करोड़ रुपये थी। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, जून तिमाही के 1,501.42 करोड़ रुपये के मुकाबले आय लगभग स्थिर रही।

अन्य आय सहित कुल आय सितंबर तिमाही में 1,540.54 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले के 1,070.80 करोड़ रुपये से 43.87 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, पिछली तिमाही के 1,548.67 करोड़ रुपये से इसमें 0.52 फीसदी की गिरावट आई है।

कंपनी के खर्च में भी हुई बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 432.60 करोड़ रुपये से सालाना आधार पर 28.51 फीसदी बढ़कर 555.93 करोड़ रुपये हो गया। क्रमिक रूप से, जून तिमाही में खर्च 555.68 करोड़ रुपये से 0.04 प्रतिशत बढ़ गया।