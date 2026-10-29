Alphabet Share Crash: AI ने लगाई गूगल को चपत! 5 मिनट में शेयर 13% क्रैश, ₹48 लाख करोड़ स्वाहा; 25% घटा मुनाफा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी अल्फाबेट (गूगल की पैरेंट कंपनी) के शेयरों में भारी गिरावट दिखी। अल्फाबेट के शेयर गुरुवार को 13 फीसदी से ज्यादा गिरे। यह गिरावट इतनी बड़ी थी कि कुछ ही देर में 48 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए।

कंपनी वॉल स्ट्रीट की तीसरी तिमाही की कमाई की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिसका असर इसके शेयरों पर दिखा। इसके मुख्य सर्च एडवरटाइजिंग बिजनेस में ग्रोथ धीमी होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते खर्च ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी। यानी AI का बुलबुला फूट गया।

कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 127.6 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जो एक साल पहले की तुलना में 25% अधिक है, लेकिन विश्लेषकों के लगभग 128 अरब डॉलर के अनुमान से कम है। नेट इनकम एक साल पहले के 34.98 अरब डॉलर से 25% घटकर 26.17 अरब डॉलर रह गई, जबकि प्रति शेयर कमाई (अर्निंग्स पर शेयर) 2.12 डॉलर रही।

5 मिनट में 13% से ज्यादा टूटा शेयर ट्रेडिंग शुरू होने के लगभग पांच मिनट बाद, अल्फाबेट के शेयर 13.2% गिरकर $279.43 पर आ गए। वहीं, अमेरिका के आर्थिक विकास के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने के बावजूद, अमेरिका के तीनों प्रमुख स्टॉक इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

इस गिरावट के कारण अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू में $500 बिलियन से ज्यादा की कमी आई, जो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। न्यूयॉर्क में सुबह 9:35 बजे तक, शेयर 13% गिरकर $281.37 पर आ गए थे, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में लगभग $511 बिलियन की कमी आई।

AI की का खर्च बढ़ा निवेशकों के लिए एक मुख्य चिंता का विषय AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अल्फाबेट द्वारा किया जाने वाला खर्च था। इस तिमाही में कंपनी का पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर) बढ़कर 51.4 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में किए गए खर्च का दोगुने से भी अधिक है। कंपनी ने यह निवेश डेटा सेंटरों, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और AI चिप्स में किया है।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्फाबेट ने अपने डेटा सेंटरों, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और AI क्षमताओं का विस्तार किया है। जून तिमाही में 5.9 अरब डॉलर के आउटफ्लो के बाद, सितंबर तिमाही लगातार दूसरी ऐसी तिमाही रही जब कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहा। अल्फाबेट ने 2026 के लिए अपने 195 अरब डॉलर से 205 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय के अनुमान को बरकरार रखा है। CFO अनाट अशकेनाजी ने संकेत दिया कि 2027 में खर्च काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना जारी रखेगी।