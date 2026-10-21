Eternal Q2 results: दीपिंदर गोयल की Zomato वाली इटरनल के तिमाही नतीजे जारी, मुनाफा 92% बढ़कर हुआ ₹125 करोड़
Eternal Q2 results: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ...और पढ़ें
HighLights
जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने Q2 नतीजे जारी किए।
कंपनी का शुद्ध लाभ 92% बढ़कर 125 करोड़ रुपये हुआ।
पिछले साल समान अवधि में लाभ 65 करोड़ रुपये था।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Eternal Q2 results: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। दीपिंदर गोयल की कंपनी का मुनाफा 92 फीसदी बढ़ा है।
इटरनल लिमिटेड ने 21 अक्टूबर को बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 92% बढ़कर 125 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 65 करोड़ रुपये था। CNBC-TV18 ने कंपनी के नेट प्रॉफिट का अनुमान 250 करोड़ रुपये लगाया था।
21 अक्टूबर को, 'इटर्नल' (Eternal) के शेयर 3.5% गिरकर 308.8 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले साल मार्च में ज़ोमैटो (Zomato) से अपना नाम बदलकर 'इटर्नल' करने वाली इस कंपनी ने पिछली तिमाही में 92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (net profit) दर्ज किया था।
Eternal के रेवेन्यू में भारी उछाल
दूसरी तिमाही (Q2) में, एटरनल का परिचालन से प्राप्त राजस्व (रेवेन्यू) सालाना आधार पर 78% बढ़कर 24,138 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 13,590 करोड़ रुपये था। पिछली तिमाही में कंपनी का राजस्व 20,211 करोड़ रुपये रहा था।
सितंबर में समाप्त हुई तिमाही में, गुरुग्राम स्थित इस कंपनी का कुल खर्च 75% बढ़कर 24,166 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह खर्च 13,813 करोड़ रुपये था, और पिछली तिमाही में 20,314 करोड़ रुपये था।
खर्चें में भी आया उछाल
सितंबर में खत्म हुई तिमाही में, गुरुग्राम स्थित इस कंपनी का कुल खर्च 75% बढ़कर 24,166 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह खर्च 13,813 करोड़ रुपये था, और पिछली तिमाही में 20,314 करोड़ रुपये था।
'इटर्नल' (Eternal) के अन्य बिजनेस - जिसमें बिस्ट्रो (Bistro) और नगेट (Nugget) शामिल हैं - का एडजस्टेड रेवेन्यू पिछली तिमाही के 95 करोड़ रुपये से बढ़कर 132 करोड़ रुपये हो गया।
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