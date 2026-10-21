Eternal Q2 results: दीपिंदर गोयल की Zomato वाली इटरनल के तिमाही नतीजे जारी, मुनाफा 92% बढ़कर हुआ ₹125 करोड़

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Eternal Q2 results: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। दीपिंदर गोयल की कंपनी का मुनाफा 92 फीसदी बढ़ा है।

इटरनल लिमिटेड ने 21 अक्टूबर को बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 92% बढ़कर 125 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 65 करोड़ रुपये था। CNBC-TV18 ने कंपनी के नेट प्रॉफिट का अनुमान 250 करोड़ रुपये लगाया था।

21 अक्टूबर को, 'इटर्नल' (Eternal) के शेयर 3.5% गिरकर 308.8 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले साल मार्च में ज़ोमैटो (Zomato) से अपना नाम बदलकर 'इटर्नल' करने वाली इस कंपनी ने पिछली तिमाही में 92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (net profit) दर्ज किया था।

Eternal के रेवेन्यू में भारी उछाल दूसरी तिमाही (Q2) में, एटरनल का परिचालन से प्राप्त राजस्व (रेवेन्यू) सालाना आधार पर 78% बढ़कर 24,138 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 13,590 करोड़ रुपये था। पिछली तिमाही में कंपनी का राजस्व 20,211 करोड़ रुपये रहा था।