₹190 के केमिकल शेयर ने 1 साल में दिया 202% रिटर्न, अब स्विस तकनीक वाले भारत के पहले प्लांट से बदलेंगे कंपनी के दिन?
बोडल केमिकल्स के शेयर ने एक साल में 202% का शानदार रिटर्न दिया है, जिसकी कीमत ₹190 तक पहुंच गई ...और पढ़ें
HighLights
बोडल केमिकल्स शेयर ने एक साल में 202% का रिटर्न दिया।
कंपनी ने गुजरात में नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की।
स्विस-सोर्स्ड कंटीन्यूअस क्रिस्टलाइज़ेशन सिस्टम से उत्पादन क्षमता बढ़ी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में हमने आपके एक ऐसा शेयर चुना है जिसने 1 साल में 202% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हम यहां आपको बोडल केमिकल्स (Bodal Chemicals Share) के बारे में बता रहे हैं। शेयर की कीमत 190 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 2,390 करोड़ रुपये है। कंपनी डाई इंटरमीडिएट्स की भारत की सबसे बड़ी घरेलू निर्माता कंपनी में से एक हैं। वह अपने ग्लोबल विस्तार के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक यूरोपीय टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रही है।
25 सितंबर, 2026 को कंपनी की 40वीं सालाना आम बैठक (AGM) के दौरान, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश जे. पटेल ने बताया कि 2025-2026 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के अब तक के सबसे मज़बूत रेवेन्यू प्रदर्शन वाले सालों में से एक रहा है। बदलती ग्लोबल सप्लाई चेन के बीच, बोडल केमिकल्स ने वॉल्यूम-आधारित बिक्री से हटकर ज्यादा मार्जिन वाले वैल्यू क्रिएशन की ओर एक बहुत सफल रणनीतिक बदलाव किया।
इस बदलाव का मुख्य केंद्र गुजरात के सायखा में हाल ही में शुरू की गई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कंपनी की आकर्षक बेंजीन डेरिवेटिव्स सेगमेंट में रणनीतिक एंट्री को दिखाती है। यह अत्याधुनिक प्लांट एडवांस्ड जर्मन इंजीनियरिंग को अपनाता है और इसमें PNCB के लिए भारत का पहला स्विस-सोर्स्ड कंटीन्यूअस क्रिस्टलाइज़ेशन सिस्टम लगा है।
ऑपरेशनल क्षमता को बेहतर बनाने और पर्यावरण मानकों को ऊंचा उठाने के लिए, बोडल ने अपनी पुरानी वटवा यूनिट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया और प्रोडक्शन क्षमता को वडोदरा और कोसी की अपग्रेडेड फैसिलिटीज में आसानी से ट्रांसफर कर दिया।
कंपनी का लक्ष्य भारत, चीन, तुर्की, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में फैले अपने 10 एक्सक्लूसिव वेयरहाउस के मज़बूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर लंबे समय के कस्टमर प्रोग्राम्स के ज़रिए एक्सपोर्ट रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाना भी है।
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