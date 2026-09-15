Yes Bank से आई बड़ी खबर, इस अधिकारी ने दे दिया इस्तीफा; कल फोकस में रहेंगे शेयर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Yes Bank News: यस बैंक से को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल बैंक के एक प्रमुख अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी खुद यस बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी। बैंक के जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम बिनु सोमन है। वह यस बैंक में चीफ विजिलेंस ऑफिसर (CVO) थे। 17 जून 2026 को उन्हें इस्तीफा दिया था। बैंक ने जानकारी दी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर बिनु सोमन को 15 सितंबर, 2026 को कामकाज के समय के बाद उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है।

अब इस खबर का असर कल यानी 16 सितंबर को यस बैंक के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। मंगलवार 15 सितंबर को यस बैंक के शेयर -1.75% गिरकर 23.1 रुपये के स्तर पर बंद हुए। चीफ विजिलेंस अधिकारी ने इस्तीफे में क्या लिखा? यस बैंक (Yes Bank News) के चीफ विजिलेंस अधिकार बिनु सोमन ने अपना इस्तीफे में लिखा- "मैं आपको बैंक के बाहर अपना करियर बनाने के अपने फैसले के बारे में बताना चाहता हूँ। बैंक में मेरा आखिरी दिन 15 सितंबर, 2026 होगा। यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मैंने यह कदम उठाने का फैसला किया है। आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आने वाले दिनों में मैं किसी भी तरह से मदद कर सकूं, तो कृपया मुझे बताएं। मैं YBL परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।"