छुटकू कंपनी पर दे रही भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS को मात, 1 साल में 2188% रिटर्न देख निवेशक हैरान

नई दिल्ली। पिछले एक साल में जहाँ बड़ी IT कंपनियों ने निवेशकों को निराश किया है, वहीं एक कम चर्चा में रहने वाली छोटी कंपनी (स्मॉल-कैप) ने शेयर बाज़ार में धूम मचा दी है। Axis Solutions Ltd (ASL), जिसका मार्केट कैप ₹2,855 करोड़ है, ने पिछले 12 महीनों में चौंकाने वाला 2042.55% रिटर्न दिया है। जहां देश की दिग्गज IT कंपनियां ग्लोबल चुनौतियों से जूझ रही हैं। वहीं छुटकू कंपनी एक्सिस सॉल्यूशन चुपचाप इस साल की सबसे बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर (संपत्ति बनाने वाली कंपनी) बनकर उभरी है।

अभी ₹604.20 पर ट्रेड कर रहे इस स्टॉक ने शेयर बाजार के निवेशकों को हैरान कर दिया है। अगर दिग्गज IT कंपनियों के रिटर्न की तुलना करें, तो एक साल की अवधि में TCS और Infosys जैसी बड़ी कंपनियों ने क्रमशः -30.42% और -29.86% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि HCL टेक्नोलॉजी में -15.51% की गिरावट आई है।