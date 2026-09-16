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      छुटकू कंपनी पर दे रही भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS को मात, 1 साल में 2188% रिटर्न देख निवेशक हैरान

      By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
      Published: Wed, 16 Sep 2026 09:40 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 09:55 PM (IST)

      पिछले एक साल में Axis Solutions ने 2042.55% का चौंकाने वाला रिटर्न देकर बड़ी IT कंपनियों को पीछे छोड़ दिया ...और पढ़ें

      एक्सिस सॉल्यूशंस ने 1 साल में दिया 2188% रिटर्न, दिग्गज IT कंपनियों को पछाड़ा

      एक्सिस सॉल्यूशंस ने 1 साल में दिया 2188% रिटर्न, दिग्गज IT कंपनियों को पछाड़ा

      HighLights

      1. Axis Solutions Ltd ने एक साल में 2042.55% का बंपर रिटर्न दिया।

      2. कंपनी औद्योगिक ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग समाधानों में विशेषज्ञता रखती है।

      3. इसने TCS, Infosys जैसी दिग्गज IT कंपनियों को पीछे छोड़ा।

      नई दिल्ली। पिछले एक साल में जहाँ बड़ी IT कंपनियों ने निवेशकों को निराश किया है, वहीं एक कम चर्चा में रहने वाली छोटी कंपनी (स्मॉल-कैप) ने शेयर बाज़ार में धूम मचा दी है। Axis Solutions Ltd (ASL), जिसका मार्केट कैप ₹2,855 करोड़ है, ने पिछले 12 महीनों में चौंकाने वाला 2042.55% रिटर्न दिया है। जहां देश की दिग्गज IT कंपनियां ग्लोबल चुनौतियों से जूझ रही हैं। वहीं छुटकू कंपनी एक्सिस सॉल्यूशन चुपचाप इस साल की सबसे बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर (संपत्ति बनाने वाली कंपनी) बनकर उभरी है।

      अभी ₹604.20 पर ट्रेड कर रहे इस स्टॉक ने शेयर बाजार के निवेशकों को हैरान कर दिया है। अगर दिग्गज IT कंपनियों के रिटर्न की तुलना करें, तो एक साल की अवधि में TCS और Infosys जैसी बड़ी कंपनियों ने क्रमशः -30.42% और -29.86% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि HCL टेक्नोलॉजी में -15.51% की गिरावट आई है।

      क्या है कंपनी का बिजनेस?

      1985 में बनी ASL पारंपरिक सॉफ्टवेयर और IT सर्विस के दायरे से हटकर काम करती है। इसके बजाय, यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (CEMS), स्टीम एंड वॉटर एनालिसिस सिस्टम (SWAS), HVAC यूनिट और एडवांस्ड वॉटर सेंसर जैसे खास तरह के उपकरण बनाती है। ये खास उत्पाद तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, पावर प्लांट और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी हैं।

      ASL के पास बड़े क्लाइंट्स भी हैं। इनके घरेलू क्लाइंट्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, लार्सन एंड टुब्रो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BHEL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प शामिल हैं।

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      "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

      (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)