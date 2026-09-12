25000 करोड़ रुपये के लिए टाटा संस में हिस्सेदारी बेचेगा शापूरजी पलोनजी ग्रुप? मालिक ने नोएल टाटा को लिखा पत्र

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्ज के बोझ तले दबे भारत के दिग्गज कारोबारी समूह शापूरजी पलोनजी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि यह ग्रुप अपने कर्ज को चुकाने के लिए टाटा संस में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी।



द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शापूरजी पलोनजी ग्रुप अगले 2 साल में यह रकम जुटाएगा। टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज चुकाने के संबंध में शापूरजी पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन शापूर मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएला टाटा को पत्र लिखा है।

शापूरजी पालोनजी ग्रुप की टाटा संस में है शापूर मिस्त्री रिपोर्ट के अनुसार, SP ग्रुप के पास अनलिस्टेड टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी है। इसमें से वह 7 फीसदी बेचकर 25 हजार करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शापूर मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को एक प्रस्ताव भेजा है। उनके इस प्रस्ताव पर टाटा संस के अधिकारियों द्वारा चर्चा किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं।