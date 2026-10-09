शेयर बाजार की गिरावट का खौफ! दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के बेच डाले 2 लाख से ज्यादा शेयर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| जाने-माने इन्वेस्टर आशीष कचोलिया, जो उभरती हुई छोटी कंपनियों (स्मॉलकैप) में सफल निवेश के लिए जाने जाते हैं, ने किचन सिंक बनाने वाली कंपनी Carysil में अपनी हिस्सेदारी कम की है। वित्त वर्ष 2027 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई, जिससे सितंबर के आखिर में उनकी होल्डिंग 2.72% रह गई।

NSE में फाइल किए गए Carysil के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, तिमाही के आखिर में कचोलिया के पास 7.73 लाख शेयर (यानी 2.72% हिस्सेदारी) थी, जबकि अप्रैल-जून तिमाही के आखिर में उनके पास 10 लाख शेयर (यानी 3.52% हिस्सेदारी) थे।

Carysil के शेयर की कीमत Quartz किचन सिंक के लिए मशहूर Carysil के शेयर की कीमत में जबरदस्त तेजी आई थी। जनवरी में यह 52-हफ़्ते के निचले स्तर ₹732 पर था, और जुलाई में यह 52-हफ़्ते के नए ऊंचे स्तर ₹1,281 पर पहुँच गया। तब से स्टॉक में 22% से ज्यादा की गिरावट आई है और शुक्रवार को यह ₹998 के निचले स्तर पर आ गया।

शेयर में एक हफ़्ते में 3% से ज़्यादा और एक महीने में 14% की गिरावट आई है, लेकिन 2026 में अब तक यह 11% से ज़्यादा ऊपर है। लंबे समय की बात करें तो, स्टॉक ने एक साल में लगभग 10%, तीन साल में 55% और पाँच साल में 36% का रिटर्न दिया है।

अप्रैल में, SBI सिक्योरिटीज ने Carysil को अपने ‘शाइनिंग स्टार’ स्टॉक पिक्स में शामिल किया था और प्रति शेयर ₹1,120 का टारगेट प्राइस तय किया था। उस समय, स्टॉक की पिछली क्लोजिंग कीमत ₹1,012 थी, जिसके मुकाबले इस टारगेट प्राइस का मतलब 24% से ज़्यादा की बढ़त की संभावना थी।

कचोलिया ने किस कीमत पर शेयर बेचे और ट्रांज़ैक्शन की तारीखें क्या थीं, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। शेयरहोल्डिंग की जानकारी अभी भी जारी की जा रही है, इसलिए उनके पोर्टफोलियो में और बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो