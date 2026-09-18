अनिल अग्रवाल की वेदांता का बड़ा कदम, ₹10534 करोड़ चुकाए; 3 कंपनियों से हटीं पाबंदियां

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज ने घोषणा की है कि 17 सितंबर, 2026 से उसकी मुख्य भारतीय ऑपरेटिंग कंपनी, वेदांता लिमिटेड (VEDL) के इक्विटी शेयरों पर लगे सभी तरह के बोझ हटा दिए जाएंगे। यह कदम 1.1 बिलियन डॉलर (करीब ₹10534 करोड़) के गारंटीड सीनियर बॉन्ड के सफल और पूरे भुगतान व निपटान के बाद उठाया गया है। यह आधिकारिक जानकारी कंपनी ने खुद BSE फाइलिंग में बताई है।

बॉन्ड के भुगतान की जानकारी ये बोझ (encumbrances) शुरू में 28 जनवरी, 2025 और 29 अक्टूबर, 2025 को दी गई जानकारी के आधार पर लगाए गए थे। ये VRL की सब्सिडियरी, वेदांता रिसोर्सेज़ फाइनेंस II PLC द्वारा जारी किए गए दो बॉन्ड से जुड़े थे।