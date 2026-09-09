Adani Power हाथ आए 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट को रही छोड़, इसे सौंपी जिम्मेदारी; 25 साल तक पावर सप्लाई का था कॉन्ट्रैक्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अदाणी पावर लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि यह महाराष्ट्र को 24-घंटे रिन्यूएबल पावर की 2,500 मेगावाट सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने अधिकार और जिम्मेदारियां अपनी ही एक ग्रुप कंपनी को ट्रांसफर करेगी।

पावर प्रोड्यूसर इस कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से मिले 'लेटर ऑफ अवार्ड' (LOA) को 'पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड' को ट्रांसफर करने पर सहमति जताई है। पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की ही सब्सिडियरी कंपनी है।

25 साल का है प्रोजेक्ट MSEDCL ने 2 अप्रैल 2026 को अदाणी पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। इस समझौते के तहत, सप्लाई शुरू होने की तय तारीख से 25 साल तक चौबीसों घंटे 2,500 MW रिन्यूएबल पावर की सप्लाई करनी होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में अलग-अलग तरह के पावर जनरेशन सोर्स से बिजली प्राप्त करने की इजाजत है, लेकिन सप्लायर को रिन्यूएबल पावर से जुड़ी कम से कम जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।

क्या ट्रांसफर की परियोजना? अदाणी पावर ने कहा कि यह ट्रांसफर विदेशों में थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की क्षमता में निवेश करने की उसकी लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है। कंपनी ने कहा कि इस काम के लिए इसने जरूरी मंजूरी ले ली है और LOA को पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है।

कंपनी ने कहा कि इस कदम से अदाणी पावर को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेसलोड पावर बनाने के अपने मुख्य बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे आम तौर पर ज्यादा अनुमानित रेवेन्यू और मुनाफा मिलता है।