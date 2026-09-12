IPO News: मांगे ₹3100 करोड़, बरस गए ₹1.4 लाख करोड़! इस हफ्ते इन 9 IPOs पर टूट पड़े इन्वेस्टर्स

बिजनेस डेस्क नई दिल्ली| हाल के समय में प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) के सबसे बिजी सप्ताहों में से एक में इन्वेस्टर्स में गजब का उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार को मेनबोर्ड के 6 और SME प्लेटफॉर्म के 3 IPO बंद हुए। इन 6 सार्वजनिक निर्गमों (Public issues) को निवेशकों से कुल मिलाकर लगभग ₹1.4 लाख करोड़ की बोलियां मिलीं, जबकि कंपनियों का कुल फंड जुटाने का लक्ष्य करीब ₹3,100 करोड़ था।

इन IPOs में लगे जमकर पैसे NSE और BSE के उपलब्ध बोली आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक चर्चा RentoMojo के IPO की रही। कंपनी कुल ₹1,250 करोड़ रुपये जुटा रही है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के हिस्से के बाद का भाग ₹871 करोड़ का है। इश्यू के पोस्ट-एंकर हिस्से को 73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे करीब ₹63,600 करोड़ रुपये की मांग हुई। मूल्य के आधार पर यह शुक्रवार को बंद हुए सभी नौ आईपीओ में सबसे अधिक मांग हासिल करने वाला इश्यू रहा।

इसी दौरान Karamtara Engineering के IPO को भी निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला। इस इश्यू को 60 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। बोली आंकड़ों के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर्स के बाद के हिस्से के लिए करीब ₹40,667 करोड़ की मांग दर्ज की गई।

अन्य खास इश्यू में LCC Projects भी शामिल रहा, जिसके लिए ₹14,817 करोड़ रुपये की मांग प्राप्त हुई। वहीं ARCIL के आईपीओ को ₹10,311 करोड़ की बोलियां मिलीं। इन सब के अलावा Steamhouse India के इश्यू के लिए निवेशकों ने ₹9,299 करोड़ की मांग दर्ज कराई।