Upcoming Dividend: गांधी जयंती से पहले इस हफ्ते की डिविडेंड और बोनस शेयर वाली कंपनियां; SAIL, IGL में भी मौका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| महात्मा गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को छुट्टियों की वजह से छोटे ट्रेडिंग वाले इस हफ्ते में, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच लगभग 10 कंपनियां डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने जैसे अहम कॉर्पोरेट काम करने वाली हैं। शेयर बाजार शुक्रवार, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेंगे।

इन कॉर्पोरेट फायदों को पाने के लिए, निवेशकों के पास तय रिकॉर्ड तारीखों पर अपने डीमैट अकाउंट में इन कंपनियों के शेयर होने चाहिए। आस्था स्पिनटेक्स के एक बदले 1 शेयर फ्री 28 सितंबर (सोमवार) को आस्था स्पिनटेक्स 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी, जिससे योग्य शेयरधारकों को हर शेयर के बदले एक अतिरिक्त फ्री शेयर मिलेगा। कंपनी पहले ₹130 प्रति शेयर के भाव पर एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, जो उसके IPO प्राइस ₹136 से कम था।

₹0.50 प्रति शेयर डिविडेंड 29 सितंबर (मंगलवार) को लियो ड्राईफ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग ने ₹0.50 प्रति शेयर के फ़ाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तारीख तय की है। SAIL में ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड पाने का मौका 30 सितंबर (बुधवार) को पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ₹2.35 प्रति शेयर के फ़ाइनल डिविडेंड के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। सरस्वती साड़ी डिपो भी ₹3 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डिविडेंड होगी।