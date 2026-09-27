Upcoming Dividend: गांधी जयंती से पहले इस हफ्ते की डिविडेंड और बोनस शेयर वाली कंपनियां; SAIL, IGL में भी मौका
महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी से पहले, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच लगभग 10 कंपनियां डिविडेंड और बोनस ...और पढ़ें
HighLights
28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 कंपनियां डिविडेंड/बोनस देंगी।
महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहेगा।
SAIL, IGL, आस्था स्पिनटेक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| महात्मा गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को छुट्टियों की वजह से छोटे ट्रेडिंग वाले इस हफ्ते में, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच लगभग 10 कंपनियां डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने जैसे अहम कॉर्पोरेट काम करने वाली हैं। शेयर बाजार शुक्रवार, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेंगे।
इन कॉर्पोरेट फायदों को पाने के लिए, निवेशकों के पास तय रिकॉर्ड तारीखों पर अपने डीमैट अकाउंट में इन कंपनियों के शेयर होने चाहिए।
आस्था स्पिनटेक्स के एक बदले 1 शेयर फ्री
28 सितंबर (सोमवार) को आस्था स्पिनटेक्स 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी, जिससे योग्य शेयरधारकों को हर शेयर के बदले एक अतिरिक्त फ्री शेयर मिलेगा। कंपनी पहले ₹130 प्रति शेयर के भाव पर एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, जो उसके IPO प्राइस ₹136 से कम था।
₹0.50 प्रति शेयर डिविडेंड
29 सितंबर (मंगलवार) को लियो ड्राईफ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग ने ₹0.50 प्रति शेयर के फ़ाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तारीख तय की है।
SAIL में ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड पाने का मौका
30 सितंबर (बुधवार) को पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ₹2.35 प्रति शेयर के फ़ाइनल डिविडेंड के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। सरस्वती साड़ी डिपो भी ₹3 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डिविडेंड होगी।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में कितना डिविडेंड मिलेगा?
1 अक्टूबर (गुरुवार) को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ₹1.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स-रिकॉर्ड डेट पर होगी। गुरुवार को डिविडेंड देने वाली अन्य कंपनियों में R सिस्टम्स इंटरनेशनल (₹8/शेयर), गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस (₹0.50/शेयर) और सैनिक फ़ाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज़ (₹0.50/शेयर) शामिल हैं। इस बीच, मेस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स 1:1 बोनस जारी करेगी, और नैटको फ़ार्मा राइट्स इश्यू के लिए एक्स-रिकॉर्ड डेट पर होगी।
Adani Power में होगा 10 कंपनियों का विलय, NCLT से मिली फाइनल मंजूरी; 600 MW का पावर प्लांट भी होगा शामिल
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)