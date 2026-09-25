गौतम अदाणी का मास्टरस्ट्रोक! Adani Power में होगा 10 कंपनियों का विलय, NCLT से मिली फाइनल मंजूरी
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अदाणी पावर को 10 कंपनियों के विलय की अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसमें ...और पढ़ें
HighLights
NCLT मुंबई ने अदाणी पावर के विलय को मंजूरी दी।
विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अदाणी पावर में विलय।
कॉर्पोरेट संरचना को बेहतर बनाने का रणनीतिक कदम।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच के पक्ष में आए फैसले के बाद, अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power) को अपनी विलय योजना (Adani Amalgamation) के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। 24 सितंबर, 2026 को जारी ट्रिब्यूनल के आदेश में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के अदाणी पावर में विलय को मंजूरी दी गई है। यह कदम इस बड़ी एनर्जी कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
कौन-सी हैं 10 कंपनियां
यह फैसला NCLT की अहमदाबाद बेंच के 4 अगस्त, 2026 के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें नौ अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों के विलय को मंज़ूरी दी गई थी। इन कंपनियों में अदाणी पावर दहेज लिमिटेड, कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड, रिसर्जेंट फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, महान फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, ओडिशा थर्मल एनर्जी लिमिटेड, कोरबा पावर लिमिटेड, अनूपपुर थर्मल एनर्जी (MP) प्राइवेट लिमिटेड, मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी (UP) प्राइवेट लिमिटेड और एम्बरिजा इंफ्रा पार्क लिमिटेड शामिल हैं।
इस कंसोलिडेशन स्कीम (एकीकरण योजना) के लिए 1 अप्रैल, 2025 की तारीख तय की गई है। अदाणी पावर ने बताया कि बाकी सभी प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद यह स्कीम पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और उस समय स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
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इस रणनीतिक एकीकरण का मकसद ऑपरेशनल स्केल को बढ़ाना, कंट्रोल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और कानूनी व अनुपालन से जुड़े खर्चों को कम करना है। VIPL, जो महाराष्ट्र के नागपुर में 600 MW का थर्मल पावर प्लांट चलाती है, को APL के मौजूदा 14,550 MW के थर्मल और सोलर पावर प्लांट नेटवर्क के साथ मिलाकर, कंपनी अपने संयुक्त एसेट बेस और ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ा रही है।
(NCLT मुंबई बेंच का आधिकारिक आदेश 25 सितंबर, 2026 को आम लोगों की जानकारी के लिए ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।)
अदाणी पावर शेयर ने 5 साल में कितना दिया रिटर्न?
अदाणी पावर का मार्केट कैप ₹3,91,479 करोड़ है। अदाणी पावर का शेयर 203 रुपये पर है। अदाणी पावर ने 1 साल में 33.88 फीसदी का रिटर्न दिया है। 3 साल में यह 38.25 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में इसका रिटर्न 59.76 फीसदी है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)