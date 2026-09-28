UPI, बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड... किराया चुकाने के लिए कौन सा तरीका है बेस्ट? यहां समझें पूरा हिसाब
How to Pay Rent: यह लेख घर का किराया चुकाने के विभिन्न तरीकों - यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड ...और पढ़ें
HighLights
यूपीआई से तुरंत भुगतान, आमतौर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
क्रेडिट कार्ड से 45-50 दिन अतिरिक्त, रिवॉर्ड्स का लाभ।
सही तरीका चुनने से हजारों रुपये की बचत संभव है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हर महीने की पहली तारीख को घर का किराया(Rent Payment) देते हैं? लेकिन कभी कैश तो कभी यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment Rules) कर देते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है। कई बार पैसे देने का तरीका भी आपके मंथली बजट को ऊपर-नीचे कर सकता है। चलिए आज समझते हैं कि किराया देने का कौन सा तरीका आपकी बचत करवा सकता है।
कैसे देना चाहिए किराया?
हर महीने की पहली तारीख को घर का किराया देना, आपकी सैलरी का काफी ज्यादा हिस्सा ले जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप हमेशा सही तरीके से किराया दें, ताकी थोड़े बहुत पैसों की बचत भी हो सके। वैसे तो आजकल बहुत कम लोग कैश में रूप में किराया देते हैं। या तो लोग यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड (redit Card rules) के जरिए ही किराया देते हैं।
UPI vs Credit Card:
|तुलना के प्वाइंट
|UPI / बैंक ट्रांसफर
|क्रेडिट कार्ड
|खाते से पैसे कटने का समय
|तुरंत (Payment करते ही बैंक खाते से राशि कट जाती है)।
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लगभग 45 से 50 दिनों का अतिरिक्त समय मिलता है (बिल चुकाने के लिए)।
|अतिरिक्त शुल्क
|आमतौर पर पूरी तरह से मुफ्त (Zero Convenience Fee)।
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सुविधा शुल्क (Convenience Fee) या प्रोसेसिंग फीस लग सकती है।
|रिवॉर्ड्स और कैशबैक
|आमतौर पर कोई विशेष रिवॉर्ड या कैशबैक नहीं मिलता।
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रिवॉर्ड पॉइंट्स, माइल्स्टोन बेनिफिट्स और कैशबैक मिलने की संभावना होती है।
|वित्तीय अनुशासन और जोखिम
|कोई कर्ज या ब्याज का जोखिम नहीं (पर्याप्त बैलेंस होना जरूरी)।
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समय पर बिल न चुकाने पर भारी-भरकम ब्याज और पेनल्टी लग सकती है।
|रिकॉर्ड और दस्तावेज़
|डिजिटल ट्रांजैक्शन का तुरंत पक्का सबूत मिल जाता है।
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क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और रसीद दोनों को संभालना पड़ता है।
|HRA / टैक्स क्लेम
|HRA क्लेम और टैक्स छूट के लिए बहुत आसान और स्पष्ट सबूत।
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HRA क्लेम के लिए उपयोगी, बशर्ते आपके पास रसीद और सही रिकॉर्ड हो।
आपके लिए क्या सही है?
किराया चुकाने का सही तरीका आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप बिना किसी झंझट के तुरंत पेमेंट करना चाहते हैं, तो UPI सबसे आसान है। अगर आप पैसों का फ्लो मैनेज करना चाहते हैं और समय पर बिल चुकाने की आदत रखते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी देख सकते हैं। किराया हर महीने का खर्च है, इसलिए थोड़ी सी सूझबूझ आपके हजारों रुपए बचा सकती है। हमेशा अपनी सहूलियत, फीस और फायदों का पूरा हिसाब लगाकर ही आखिरी फैसला लें।
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