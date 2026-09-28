UPI, बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड... किराया चुकाने के लिए कौन सा तरीका है बेस्ट? यहां समझें पूरा हिसाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हर महीने की पहली तारीख को घर का किराया(Rent Payment) देते हैं? लेकिन कभी कैश तो कभी यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment Rules) कर देते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है। कई बार पैसे देने का तरीका भी आपके मंथली बजट को ऊपर-नीचे कर सकता है। चलिए आज समझते हैं कि किराया देने का कौन सा तरीका आपकी बचत करवा सकता है।

कैसे देना चाहिए किराया? हर महीने की पहली तारीख को घर का किराया देना, आपकी सैलरी का काफी ज्यादा हिस्सा ले जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप हमेशा सही तरीके से किराया दें, ताकी थोड़े बहुत पैसों की बचत भी हो सके। वैसे तो आजकल बहुत कम लोग कैश में रूप में किराया देते हैं। या तो लोग यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड (redit Card rules) के जरिए ही किराया देते हैं।