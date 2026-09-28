बैंक में रखे आपके ₹1 करोड़ हो जाएंगे आधे! महंगाई से ऐसे बचाएं अपनी गाढ़ी कमाई; 20 साल बाद कितना होगा घाटा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के दिन देखें तो ₹1 करोड़ का फंड (Retirement Fund) सुनने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 20 साल बाद ₹1 करोड़ की कीमत कितनी होगी? क्या 20 साल बाद ₹1 करोड़ का फंड काफी होगा? अगर आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें आती हैं, तो ये खबर आपके लिए है।

आज जो चीजें आप ₹1 करोड़ में खरीद सकते हैं, कल वे उसी कीमत पर नहीं मिलेंगी। अगर महंगाई दर (inflation) औसतन 6% सालाना रहती है, तो 20 साल में आपकी इस पूंजी की असली वैल्यू घटकर बहुत कम हो जाएगी। आइए इसके लिए आज पूरा कैलकुलेशन समझते हैं।

20 साल बाद कितनी होगी ₹1 करोड़ की कीमत? अगर आप अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा रखते हैं, तो उसकी कीमत में लगातार घटती जाती है। मान लीजिए आज आपके पास ₹1 करोड़ हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि ये रकम 20 साल बाद आपका सहारा बने, तो आप गलत है! साल दर साल महंगाई बढ़ती है, चीजें महंगी होती जाती हैं, इसलिए 20 साल बाद भले ही आपके अकाउंट में ₹1 करोड़ क्यों न पड़े हों, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगे।

कैलकुलेशन से समझें: आज की लागत: ₹1 करोड़

महंगाई दर: 6% सालाना

समय अवधि: 20 साल

लागत में बढ़ोतरी: 2.2 करोड़ रुपये

भविष्य की जरूरत (Future Cost): 3.20 करोड़ रुपये इसका मतलब ये है कि भले ही बैंक में रखा आपका पैसा कम नहीं होता, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता जरूर कम हो जाती है। आज जो जरूरतें 1 करोड़ रुपये में पूरी हो रही हैं, उन्हें 20 साल बाद पूरा करने के लिए करीब ₹3.20 करोड़ की जरूरत होगी। महंगाई की वजह से इसमें सीधे तौर पर ₹2.2 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी।

ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि ₹1 करोड़ बैंक बैलेंस के साथ आपका भविष्य सुरक्षित है, तो आप गलत है। इसलिए जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचें तो न सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में सोचें, बल्कि महंगाई के बारे में भी उतना ही ध्यान दें।