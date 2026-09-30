SSY Calculation: ₹12500 निवेश से बनेगा 70 लाख का फंड, इस स्कीम में करें इनवेस्ट और छोड़ दें बेटी के फ्यूचर की चिंता

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों (Investment options) में गिनी जाती है। अगर आप हर साल ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी तक आपकी बेटी के लिए करीब ₹70 लाख से ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है। यही वजह है कि यह योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए छोटी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों का ऐलान करने वाली है। लेकिन इस स्कीम में फिलहाल करीब 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कंपाउंडिंग के जरिए निवेश को तेजी से बढ़ाता है।

कैसे बनेगा ₹70 लाख का फंड? अगर आप हर साल ₹1.5 लाख यानी हर महीने 12,500 का निवेश 15 साल तक करते हैं, तो कुल निवेश ₹22.5 लाख होता है। लेकिन कंपाउंडिंग का कमाल यह है कि 21 साल में यही रकम बढ़कर करीब ₹70-72 लाख तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि कम निवेश में बड़ा फंड तैयार होता है। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।