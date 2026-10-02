FD हुई पुरानी! ₹500 महीने से इन सरकारी योजनाओं में करें निवेश, टैक्स में छूट के साथ मिलेगा 8.2% तक का ब्याज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरों का एलान किया (Small Saving Scheme Interest Rate)। हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ और उन्हें पिछली तिमाही की तरह ही रखा गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि NSC, PPF और SSY में से आज की तारीख में कौन सी योजना ज्यादा ब्याज दे रही है और कहां सबसे ज्यादा नुकसान है।

किसकी कितनी ब्याज दर? केंद्र सरकार हर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों का एलान करती है। हालांकि कई समय से इनकी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल एनएससी पर 7.7% का ब्याज मिल रहा है, पीपीएफ पर 7.10% का सालाना ब्याज और बेटिओं के नाम से प्रसिद्ध बचत योजना SSY पर 8.20% का ब्याज मिल रहा है।