रिटायरमेंट फंड को करना है डबल? 'रूल 72' से चुटकियों में पता लगाएं कितने साल में दोगुना होगा पैसा
Retirement Planning: यह लेख 'रूल ऑफ 72' फॉर्मूले के बारे में बताता है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका निवेश कितने समय में दोगुना हो जाएगा।
HighLights
'रूल ऑफ 72' से जानें निवेश कितने समय में होगा दोगुना।
72 को सालाना ब्याज दर से भाग देकर समय निकालें।
FD, डेट फंड, म्यूचुअल फंड के उदाहरण से समझें गणना।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर कोई चाहता है कि उसका रिटायरमेंट ( Retirement planning) पूरी तरह से सुरक्षित हो और बुढ़ापे में पैसों की कोई किल्लत न हो। इसके लिए लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग-अलग जगहों पर निवेश (invest) करते हैं। लेकिन निवेश शुरू करते ही सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वह यह है कि "मेरा पैसा कितने समय में डबल (दोगुना) हो जाएगा?"
अगर आप भी अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह जानने के लिए आपको किसी वित्तीय विशेषज्ञ या कॉम्पलेक्स कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में इसके लिए एक बेहद आसान और लोकप्रिय फॉर्मूला है, जिसे 'रूल ऑफ 72' (Rule of 72) कहा जाता है।
क्या है 'रूल ऑफ 72'?
'रूल 72' एक ऐसा गणितीय फॉर्मूला है, जिससे आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) की ताकत से किसी निश्चित ब्याज दर पर आपका निवेश कितने सालों में दोगुना हो जाएगा।
कैसे काम करता है यह फॉर्मूला?
इसका गणित बेहद आसान है। आपको बस संख्या 72 में उस अनुमानित सालाना ब्याज दर (Interest Rate) का भाग (Divide) देना है, जो आपको अपने निवेश पर मिल रहा है। भाग देने के बाद जो परिणाम आएगा, लगभग उतने ही सालों में आपका निवेश डबल हो जाएगा।
फॉर्मूला: 72 ÷ सालाना ब्याज दर = पैसा डबल होने में लगने वाले साल
आइए इसे 3 अलग-अलग कैलकुलेशन (उदाहरण) से समझते हैं
मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट के लिए ₹5 लाख का एकमुश्त निवेश किया है। अब अलग-अलग रिटर्न के हिसाब से जानिए यह ₹10 लाख कब बनेगा:
1. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या सुरक्षित निवेश:
मान लीजिए आपने यह पैसा किसी ऐसी FD या सुरक्षित स्कीम में डाला है, जहां आपको सालाना 7% का ब्याज मिल रहा है।
कैलकुलेशन: 72 ÷ 7 = 10.28 साल
नतीजा: 7% की दर से आपके ₹5 लाख को ₹10 लाख बनने में करीब 10 साल 3 महीने का समय लगेगा।
2. डेट फंड या पीपीएफ जैसी स्कीम्स:
अगर आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आपको लगभग 8% का सालाना रिटर्न मिल रहा है।
कैलकुलेशन: 72 ÷ 8 = 9 साल
नतीजा: यहां आपका पैसा ठीक 9 साल में दोगुना हो जाएगा।
3. इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds):
अगर आप थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जहां आप लंबी अवधि में औसतन 12% सालाना रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं।
कैलकुलेशन: 72 ÷ 12 = 6 साल
नतीजा: इस स्थिति में आपका रिटायरमेंट फंड मात्र 6 साल में डबल होकर ₹10 लाख हो जाएगा।
रिटायरमेंट प्लानिंग में यह फॉर्मूला कैसे है मददगार?
अगर आपको पता है कि आपके रिटायरमेंट में अभी 15 या 20 साल बचे हैं, तो रूल 72 की मदद से आप यह गणना कर सकते हैं कि अपने टारगेट फंड तक पहुंचने के लिए आपको कितने प्रतिशत रिटर्न वाले एसेट क्लास (Asset Class) में पैसा लगाना चाहिए।