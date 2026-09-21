रिटायरमेंट फंड को करना है डबल? 'रूल 72' से चुटकियों में पता लगाएं कितने साल में दोगुना होगा पैसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर कोई चाहता है कि उसका रिटायरमेंट ( Retirement planning) पूरी तरह से सुरक्षित हो और बुढ़ापे में पैसों की कोई किल्लत न हो। इसके लिए लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग-अलग जगहों पर निवेश (invest) करते हैं। लेकिन निवेश शुरू करते ही सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वह यह है कि "मेरा पैसा कितने समय में डबल (दोगुना) हो जाएगा?"

अगर आप भी अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह जानने के लिए आपको किसी वित्तीय विशेषज्ञ या कॉम्पलेक्स कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में इसके लिए एक बेहद आसान और लोकप्रिय फॉर्मूला है, जिसे 'रूल ऑफ 72' (Rule of 72) कहा जाता है।

क्या है 'रूल ऑफ 72'? 'रूल 72' एक ऐसा गणितीय फॉर्मूला है, जिससे आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) की ताकत से किसी निश्चित ब्याज दर पर आपका निवेश कितने सालों में दोगुना हो जाएगा।

कैसे काम करता है यह फॉर्मूला? इसका गणित बेहद आसान है। आपको बस संख्या 72 में उस अनुमानित सालाना ब्याज दर (Interest Rate) का भाग (Divide) देना है, जो आपको अपने निवेश पर मिल रहा है। भाग देने के बाद जो परिणाम आएगा, लगभग उतने ही सालों में आपका निवेश डबल हो जाएगा।