PPF, सुकन्या समृद्धि या सीनियर सिटीजन स्कीम: कौन-सी सरकारी योजना में मिलेगा ज्यादा फायदा? समझें गणित
PPF vs SSY vs SCSS: सरकारी छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटिजन स्कीम की ब्याज दरें ...और पढ़ें
HighLights
PPF, SCSS, SSY की ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही में अपरिवर्तित।
तीनों योजनाओं के निवेश, टैक्स लाभ और उद्देश्यों की विस्तृत तुलना।
अपनी उम्र और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार सही योजना का चुनाव करें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: साल 2026 की अगली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने हाल ही में छोटी बचट योजनाओं (Small saving scheme) की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इसका मतलब है कि सुरक्षित निवेश करने वालों को अभी भी शानदार रिटर्न मिलता रहेगा।
अगर आप भी बाजार के जोखिम से दूर सरकारी गारंटी वाले सुरक्षित निवेश और टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन, इन तीनों में से आपके लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी है? आइए ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट्स और निवेश के लक्ष्यों के आधार पर समझते हैं इनका पूरा गणित।
तीनों स्कीम में मिल रहा कितना ब्याज?
वर्तमान तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2026) के लिए सरकार में इन योजनाओं की ब्याज दरें इस प्रकार तय की हैं
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund): 7.1%
- सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samridhhi yojana): 8.2%
- सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (senior citizen scheme): 8.2%
कौन-सी स्कीम है आपके लिए बेहतर?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
अगर आप रिटायरमेंट या किसी लंबे वित्तीय लक्ष्य के लिए धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो PPF सबसे बेस्ट है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश, मिलने वाला ब्याज (PPF interest) और मैच्योरिटी का पूरा पैसा टैक्स-फ्री (EEE कैटेगरी) होता है। PPF में सालाना न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है।
सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है (VRS लेने वालों के लिए 55 साल)। अगर रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हैं कि आपको हर तीन महीने में एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो SCSS बेहतरीन है। SCSS में अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश की सुविधा है, जबकि न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है। हालांकि, इसके ब्याज पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इस स्कीम में सरकार द्वारा 8.2% (SCSS Interest) का सालाना ब्याज मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए कॉर्पस (फंड) जुटाना है। PPF की तरह ही यह भी EEE कैटेगरी में आती है (यानी टैक्स फ्री), लेकिन इसमें 8.2% का तगड़ा ब्याज (SSY Interest) मिलता है। इसका खाता 21 साल में मैच्योर होता है और बेटी के 18 साल के होने पर पढ़ाई के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। इस योजना में न्यूनतम ₹250 सालाना निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश सीमा ₹1.5 लाख सालाना है।
|विशेषता
|PPF
|SCSS
|SSY
|ब्याज दर (Oct-Dec 2026)
|7.1% सालाना
|8.2% सालाना
|8.2% सालाना
|कौन खोल सकता है?
|कोई भी भारतीय नागरिक
|60+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिक
|
10 साल से छोटी बेटी के पेरेंट्स
|निवेश की अवधि
|15 साल (5-5 साल बढ़ा सकते हैं)
|5 साल (3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं)
|21 साल
|निवेश की सीमा
|न्यूनतम ₹500, अधिकतम ₹1.5 लाख
|न्यूनतम ₹1000, अधिकतम ₹30 लाख
|
न्यूनतम ₹250, अधिकतम ₹1.5 लाख
|टैक्स बेनिफिट्स
|EEE (निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी टैक्स फ्री)
|80C की छूट, लेकिन ब्याज पर टैक्स
|
EEE (निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी टैक्स फ्री)
|पैसे निकालने की सुविधा
|नियमों के अनुसार लोन और आंशिक निकासी की सुविधा
|कुछ शर्तों के तहत समय से पहले बंद किया जा सकता है
|
नियमों के तहत उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी
|मुख्य उद्देश्य
|लंबी अवधि में फंड तैयार करना और रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद
|रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना
|बेटी के भविष्य के लिए
आपको कहां लगाना चाहिए पैसा?
- अगर आप हो चुके हैं और रेगुलर इनकम चाहते हैं SCSS चुनें।
- अगर आप छोटी बेटी के पिता हैं और उसकी पढ़ाई/शादी के लिए फंड जोड़ रहे हैं SSY चुनें।
- अगर आप युवा हैं या मिडिल एज में हैं और भविष्य के लिए टैक्स-फ्री वेल्थ (Wealth) बनाना चाहते हैं PPF चुनें।
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