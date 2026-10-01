PPF, सुकन्या समृद्धि या सीनियर सिटीजन स्कीम: कौन-सी सरकारी योजना में मिलेगा ज्यादा फायदा? समझें गणित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: साल 2026 की अगली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने हाल ही में छोटी बचट योजनाओं (Small saving scheme) की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इसका मतलब है कि सुरक्षित निवेश करने वालों को अभी भी शानदार रिटर्न मिलता रहेगा।

अगर आप भी बाजार के जोखिम से दूर सरकारी गारंटी वाले सुरक्षित निवेश और टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन, इन तीनों में से आपके लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी है? आइए ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट्स और निवेश के लक्ष्यों के आधार पर समझते हैं इनका पूरा गणित।

तीनों स्कीम में मिल रहा कितना ब्याज? वर्तमान तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2026) के लिए सरकार में इन योजनाओं की ब्याज दरें इस प्रकार तय की हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund): 7.1%

सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samridhhi yojana): 8.2%

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (senior citizen scheme): 8.2% कौन-सी स्कीम है आपके लिए बेहतर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर आप रिटायरमेंट या किसी लंबे वित्तीय लक्ष्य के लिए धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो PPF सबसे बेस्ट है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश, मिलने वाला ब्याज (PPF interest) और मैच्योरिटी का पूरा पैसा टैक्स-फ्री (EEE कैटेगरी) होता है। PPF में सालाना न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है।

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है (VRS लेने वालों के लिए 55 साल)। अगर रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हैं कि आपको हर तीन महीने में एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो SCSS बेहतरीन है। SCSS में अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश की सुविधा है, जबकि न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है। हालांकि, इसके ब्याज पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इस स्कीम में सरकार द्वारा 8.2% (SCSS Interest) का सालाना ब्याज मिलता है।