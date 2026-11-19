PPF के जरिए बन सकते हैं ₹32 लाख, बस हर महीने इतने का करना होगा निवेश; पूरा कैलकुलेशन
यह लेख बताता है कि कैसे आप पीपीएफ में मासिक निवेश करके ₹32 लाख तक का फंड बना सकते हैं। ...और पढ़ें
HighLights
पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर मिलती है, जो तिमाही अपडेट होती है।
₹10,000 मासिक निवेश से 15 साल में ₹32.55 लाख का फंड।
PPF में 80C टैक्स छूट और मेच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिटर्न।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पीपीएफ (Public Provident Fund) का नाम पीछे नहीं होता। यहां 15 साल की अवधि के लिए 7.1% का ब्याज मिलता है, वहीं निवेशक इसमें अधिकतम ₹1.5 लाख तक सालभर में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अलग-अलग निवेश रकम के लिए ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा।
पीपीएफ पर कैसे मिलता है ब्याज?
मालूम हो कि फिलहाल PPF पर 7.1% ब्याज मिलता है। हालांकि, सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज को अपडेट करती है, लेकिन सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इस ब्याज दर को बरकरार रखा है। आइए जानते हैं कि ₹1000, ₹5000 और ₹10000 के निवेश पर 15 साल में कितना ब्याज मिलेगा।
कहां कितना मिलेगा रिटर्न?
|मंथली निवेश
|15 साल में कुल निवेश
|अनुमानित ब्याज (Interest)
|15 साल बाद कुल फंड (Corpus)
|₹1,000
|₹1,80,000
|₹1,45,217
|लगभग ₹3.25 लाख
|₹5,000
|₹9,00,000
|₹7,26,085
|लगभग ₹16.27 लाख
|₹10,000
|₹18,00,000
|₹14,52,170
|लगभग ₹32.55 लाख
PPF क्यों है फायदेमंद?
- अवधि (Tenure): PPF का शुरुआती लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। इसे इसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।
- निवेश सीमा (Contribution Limits): आप एक वित्त वर्ष (Financial Year) में कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। साल भर में अधिकतम 12 किस्तों (Deposits) में पैसे डाले जा सकते हैं।
- टैक्स बेनिफिट्स: PPF में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, इस पर मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा टैक्स-फ्री होता है (EEE कैटेगरी)।
- लोन और निकासी: जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं और कुछ खास शर्तों के तहत आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा भी मिलती है।
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