बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पीपीएफ (Public Provident Fund) का नाम पीछे नहीं होता। यहां 15 साल की अवधि के लिए 7.1% का ब्याज मिलता है, वहीं निवेशक इसमें अधिकतम ₹1.5 लाख तक सालभर में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अलग-अलग निवेश रकम के लिए ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा।

पीपीएफ पर कैसे मिलता है ब्याज? मालूम हो कि फिलहाल PPF पर 7.1% ब्याज मिलता है। हालांकि, सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज को अपडेट करती है, लेकिन सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इस ब्याज दर को बरकरार रखा है। आइए जानते हैं कि ₹1000, ₹5000 और ₹10000 के निवेश पर 15 साल में कितना ब्याज मिलेगा।