PPF Calculation: 18 की उम्र में ₹40 लाख और 60 की उम्र में ₹5 करोड़! ये सरकारी स्कीम बनाएगी करोड़पति; देखें कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर माता-पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा दें और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य (Child future) को लिए एक सुरक्षित और टैक्स-फ्री (Tax free) निवेश की तलाश में हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

अगर आप भी अपने बच्चे के पैदा होते ही या उसके बचपन में ही उसके नाम पर PPF खाता खुलवा देते हैं, तो 18 साल का होते ही उसके पास एक बड़ी रकम जमा हो जाएगी। ऐसे में आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि हर साल ₹50,000 और ₹1 लाख का निवेश करने पर 18 साल में आपके बच्चे को कितना फंड मिल सकता है साथ ही 60 साल की उम्र तक यही PF कैसे ₹6.75 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बन सकता है।

कैसे खोलते हैं बच्चे के नाम पीएफ खाता? बता दें कि बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोलवाने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। नवजात बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के बच्चे के नाम उसके पेरेंट्स बैंक (Bank) या पोस्ट ऑफिस (Post office) में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 18 साल का (बालिग) हो जाएगा, तब खाता उसके नाम पर 'मेजर अकाउंट' के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ ही PPF खाता 15 साल में मैच्योर होता है, जिसके बाद इसे 5-5 साल के टाइम पीरियड में आगे बढ़ाया जा सकता है।

₹1 लाख निवेश का कैलकुलेशन सालाना निवेश : ₹1,00,000

मासिक निवेश : लगभग ₹8,340

18 साल में कुल निवेश: ₹18,00,000

18 साल में मिला ब्याज: ₹18,76,000

18 साल पर कुल मैच्योरिटी फंड: ₹36.76 लाख से ज्यादा 60 साल की उम्र पर कॉर्पस यानी कुल फंड: अगर आप 50 साल तक इस निवेश को जारी रखते हैं तो आपकी कुल जमा राशि ₹50 लाख होगी, जिस पर करीब ₹4 करोड़ का ब्याज मिलेगा और आपका कुल फंड ₹4.50 करोड़ बन जाएगा।