शेयर बाजार से डर लगता है? तो पोस्ट ऑफिस की ये 5 धांसू स्कीम्स बनाएंगी आपको मालामाल, ये रही पूरी डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप शेयर मार्केट (Share Market Risk) के झंझट और रिस्क से दूर रहकर अपने पैसों को 100% सुरक्षित रखना चाहते हैं, और साथ ही शानदार रिटर्न (High Return Investment) भी चाहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस (Post Office Saving Schemes) की योजनाएं आपके लिए काफी सही ऑप्शन होंगी। मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने सारी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव का एलान किया था, जहां सारी योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी योजना बेस्ट हो सकती है।

कितना मिल सकता है ब्याज? पोस्ट ऑफिस की तरफ से कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। जहां पर अधिकतम 8.2 फीसदी तक का ब्याज मिल सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, लमसम निवेश और छोटे निवेश करने वाले लोगों के लिए भी अलग-अलग योजनाएं हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं: