SCSS, NSC या MIS? 5 साल के निवेश के लिए कहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, 3 प्वाइंट में समझें सबकुछ
Best Post Office Scheme: यह लेख उन लोगों के लिए है जो अगले 5 सालों के लिए अपने पैसे को ...और पढ़ें
HighLights
पोस्ट ऑफिस की 4 सुरक्षित निवेश योजनाएं।
टाइम डिपॉजिट, एनएससी, एमआईएस, एससीएसएस शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एससीएसएस में सर्वाधिक ब्याज।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आने वाले 5 सालों के लिए अपने पैसे को शेयर मार्केट (Share Market Risk) के जोखिम से दूर और किसी सुरक्षित जगह पर निवेश (Safe investment options) करना चाहते हैं तो ये पूरी खबर आपके लिए है। पोस्ट ऑफिस की 4 ऐसी स्कीम हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और तो और आपको अच्छा-खासा ब्याज भी मिलेगा। आइए आपको उन स्कीम्स के नाम बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
1. क्या है उन 4 स्कीम्स का नाम?
पोस्ट ऑफिस की इन धांसू स्कीम्स का नाम है-
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit)
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate)
- मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme)
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme)
2. कहां मिल रहा कितना ब्यज?
आप चारों स्कीम्स के बारे में विस्तार से नीचे दी टेबल से समझ सकते हैं:
|योजना का नाम
|ब्याज दर
|ब्याज भुगतान का तरीका
|मैच्योरिटी / अवधि
|मुख्य विशेषताएं और लाभ
|पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट
(5-Year Time Deposit)
|7.5% सालाना
|गणना तिमाही आधार पर, भुगतान साल में एक बार
|5 साल
|
बिना किसी बाजार जोखिम के एक तय अवधि के लिए पैसा सुरक्षित रखने का बेहतरीन विकल्प।
|राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
(NSC)
|7.7% सालाना
|सालाना चक्रवृद्धि (Compound), भुगतान अवधि पूरी होने पर
|5 साल
|
इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
|मासिक आय योजना
(MIS)
|7.4% सालाना
|हर महीने सीधे खाते में
|5 साल
|
उन निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी जिन्हें अपने निवेश पर नियमित (हर महीने) आय की जरूरत होती है।
|सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
(SCSS)
|8.2% सालाना
|त्रैमासिक (हर 3 महीने पर)
|5 साल
|
यह योजना विशेष रूप से पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है।
आपके लिए कौन सही?
अगर आपको 5 साल में बड़ा फंड तैयार करना है, तो आप टाइम डिपॉजिट या एनएससी चुन सकते हैं, वहीं अगर आपको घर खर्च के लिए हर महीने की रेगुलर इनकम चाहिए तो MIS एक अच्छा विकल्प है। वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, या उनके नाम से निवेश करना चाहते हैं तो SCSS सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है।
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