SCSS, NSC या MIS? 5 साल के निवेश के लिए कहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, 3 प्वाइंट में समझें सबकुछ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आने वाले 5 सालों के लिए अपने पैसे को शेयर मार्केट (Share Market Risk) के जोखिम से दूर और किसी सुरक्षित जगह पर निवेश (Safe investment options) करना चाहते हैं तो ये पूरी खबर आपके लिए है। पोस्ट ऑफिस की 4 ऐसी स्कीम हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और तो और आपको अच्छा-खासा ब्याज भी मिलेगा। आइए आपको उन स्कीम्स के नाम बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

1. क्या है उन 4 स्कीम्स का नाम? पोस्ट ऑफिस की इन धांसू स्कीम्स का नाम है- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate)

मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme)

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) 2. कहां मिल रहा कितना ब्यज? आप चारों स्कीम्स के बारे में विस्तार से नीचे दी टेबल से समझ सकते हैं: