Language
सर्च करे
Home
    फोकस
      विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

      Post Office RD vs SBI RD: ₹10,000 मासिक जमा पर 10 साल बाद कहां मिलेगा ज्यादा पैसा? डालिए कैलकुलेशन पर नजर

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Thu, 24 Sep 2026 11:25 AM (IST)

      Post Office RD vs SBI RD Calculation: पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की आरडी योजनाओं की तुलना की गई है, यह ...और पढ़ें

      Post Office RD vs SBI RD

      Post Office RD vs SBI RD

      HighLights

      1. पोस्ट ऑफिस आरडी 6.7% वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है।

      2. एसबीआई आरडी पर सामान्यतः 6.5% वार्षिक ब्याज मिलता है।

      3. पोस्ट ऑफिस आरडी से ₹20,000-₹30,000 तक अधिक लाभ संभव।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप बिना जोखिम के हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत कर भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो Recurring Deposit (RD) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस (Post office) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) दोनों ही RD की सुविधा देते हैं। हालांकि दोनों की ब्याज दरें अलग-अलग हैं, इसलिए मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम में भी अंतर आता है।

      आइए जानते हैं कि अगर आप हर महीने ₹10,000 जमा करते हैं तो 10 साल में किस योजना से ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।

      Post Office RD के नियम

      पोस्ट ऑफिस की RD (Post Office RD) फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज (Interest) देती है। यह ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड (Compound) होता है। इस योजना की मूल अवधि 5 साल है, लेकिन निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी (Maturity) के बाद इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। सरकार समर्थित होने के कारण इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में माना जाता है।

      SBI RD के ब्याज वाले नियम

      SBI की सामान्य RD पर फिलहाल 6.5% सालाना ब्याज (Yearly Interest) मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को इससे अधिक ब्याज दिया जाता है। बैंक की RD में भी हर महीने तय रकम जमा करनी होती है और अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित पूरा पैसा मिलता है।

      ₹10,000 महीने जमा करने पर कितना मिलेगा फंड?

      अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर महीने ₹10,000 जमा करता है, तो—

      * हर महीने निवेश: ₹10,000
      * कुल अवधि: 10 साल (120 महीने)
      * कुल जमा राशि: ₹12,00,000

      अब देखते हैं दोनों योजनाओं में मिलने वाला अनुमानित मैच्योरिटी अमाउंट

      Post Office RD Calculation

      * मासिक निवेश: ₹10,000
      * कुल निवेश: ₹12,00,000
      * ब्याज दर: 6.7% सालाना

      अनुमानित मैच्योरिटी राशि: करीब ₹17.2 लाख

      यानी निवेशक को लगभग ₹5.2 लाख का ब्याज मिल सकता है।

      SBI RD Calculation

      * मासिक निवेश: ₹10,000
      * कुल निवेश: ₹12,00,000
      * ब्याज दर: 6.5% सालाना

      अनुमानित मैच्योरिटी राशि: करीब ₹17 लाख

      यानी निवेशक को लगभग ₹5 लाख का ब्याज मिल सकता है।

      किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा?

      अगर मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर तुलना करें तो Post Office RD में निवेश करने पर SBI RD की तुलना में लगभग ₹20,000 से ₹30,000 तक अधिक मैच्योरिटी राशि मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह पोस्ट ऑफिस RD की ब्याज दर SBI से थोड़ी अधिक होना है।

      Disclaimer: यह कैलकुलेशन सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। जागरण बिजनेस आपको किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं देता है।

       यह भी पढ़ें: अब अफ्रीका में झंडा गाड़ेगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, बनाएगी सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट; प्रोडक्शन में 70000 टन की छलांग

       