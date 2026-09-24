Post Office RD vs SBI RD: ₹10,000 मासिक जमा पर 10 साल बाद कहां मिलेगा ज्यादा पैसा? डालिए कैलकुलेशन पर नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप बिना जोखिम के हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत कर भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो Recurring Deposit (RD) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस (Post office) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) दोनों ही RD की सुविधा देते हैं। हालांकि दोनों की ब्याज दरें अलग-अलग हैं, इसलिए मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम में भी अंतर आता है।

आइए जानते हैं कि अगर आप हर महीने ₹10,000 जमा करते हैं तो 10 साल में किस योजना से ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। Post Office RD के नियम पोस्ट ऑफिस की RD (Post Office RD) फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज (Interest) देती है। यह ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड (Compound) होता है। इस योजना की मूल अवधि 5 साल है, लेकिन निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी (Maturity) के बाद इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। सरकार समर्थित होने के कारण इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में माना जाता है।

SBI RD के ब्याज वाले नियम SBI की सामान्य RD पर फिलहाल 6.5% सालाना ब्याज (Yearly Interest) मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को इससे अधिक ब्याज दिया जाता है। बैंक की RD में भी हर महीने तय रकम जमा करनी होती है और अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित पूरा पैसा मिलता है।